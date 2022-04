Gambero rosso, ecco gli oli siciliani premiati con "tre foglie"

Alla Fiera di Verona, dove sono in corso Vinitaly e Sol, presentata la dodicesima edizione della guida Oli d’Italia 2022 di Gambero Rosso, la pubblicazione in italiano e in inglese che traccia la mappa delle eccellenze dell’oro verde made in Italy. Selezionate quest’anno 482 aziende con 861 oli extravergine di altissima qualità. I migliori, 217, meritevoli del massimo riconoscimento, le Tre Foglie. mentre sono 271 le Due Foglie Rosse, ovvero le etichette che sono sulla soglia della perfezione. Assegnati inoltre 26 premi speciali - tra cui Frantoio dell’anno ai Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi e Olivicoltrice dell’anno ad Antonella Titone di Trapani - 29 le aziende che hanno ricevuto La Stella - in Sicilia Frantoi Cutrera, Terraliva, Titone - il simbolo assegnato ai produttori premiati con le Tre Foglie per 10 anni.

Questa la geografia, regione per regione delle Tre Foglie della guida Oli d’Italia 2022 di Gambero Rosso: Toscana: 43; Puglia: 42; Sicilia: 20; Umbria: 19; Calabria: 17; Abruzzo: 15; Lazio: 14; Campania: 13; Marche: 8; Emilia-Romagna: 6; Sardegna: 6; Liguria: 4; Molise: 4; Basilicata: 3; Trentino: 2; Veneto: 1. "Nel pubblicare la 12esima edizione della guida «Oli d’Italia» abbiamo riscontrato con piacere il sempre maggiore adeguamento di prezzi per gli oli di altissima qualità, nonostante le difficoltà del periodo.» ha detto Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso. «Ciò è indubbiamente dovuto dalla bravura degli agricoltori e siamo soddisfatti di contribuire con la nostra pubblicazione e le nostre iniziative alla crescita di marginalità di queste aziende eccellenti e alla spinta necessaria sui mercati esteri e su quello italiano."

Nel corso dell’evento è stata presentata a stampa e operatori di settore la «Community dell’Extravergine», pensata e realizzata per mettere in rete i produttori, gli operatori dell’enogastronoma, gli appassionati e i consumatori e stimolarli a un confronto diretto e costante tra loro. Un passo importante, per aumentare consapevolezza e conoscenze, aprire nuove prospettive di mercato, puntare sempre più sulla qualità delle produzioni, sulle orme di ciò che è già stato fatto dal mondo del vino. Ne hanno discusso Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso; Christian Sbardella Responsabile Marketing e Comunicazione del Consorzio per la tutela dell’olio Toscano IGP; Fabio Del Bravo, Responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea; Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo; Giovanni Mantovani Direttore Generale di Veronafiere e Diego Bosoni, Cantine Lunae Bosoni moderati dal curatore della guida Stefano Polacchi. Durante l'evento è stato inoltre presentato l’Extravergine Tour del Gambero Rosso, un giro d’Italia dei migliori extravergine.

Per tutto il mese di maggio, grazie al coinvolgimento delle Gambero Rosso Academy, una serie di iniziative e appuntamenti valorizzeranno le migliori etichette dell’evo italiano a Torino, Milano, Roma, Napoli, Lecce e Palermo. Inoltre, in ognuna delle 6 città sarà possibile degustare e scoprire i protagonisti di questo tour esclusivo in enoteche, gastronomie, bar, ristoranti e pizzerie. «Continua il nostro impegno nel supporto ai produttori che con grande abilità esaltano i prodotti della nostra terra, trasformandoli in eccellenze riconosciute e riconoscibili in tutto il mondo» ha concluso l’Amministratore Delegato Luigi Salerno».

Ecco l'elenco degli oli siciliani premiati con Tre foglie:

Alberelli Grand Cru Monocultivar Cerasuola Bio 2021

Baglio Ingardia

Arillo Monocultivar Tonda Iblea Bio 2021

Terre sul Dirillo

Bell'Omio Bio 2021

Agrestis

Cherubino N Igp Sicilia Monocultivar Nocellara Etnea Bio 2021

Terraliva

Contrada Scintilia Igp Sicilia Monocultivar Biancolilla Bio 2021

Francesco Di Mino

Don Peppino Igp Sicilia Monocultivar Nocellara Etnea 2021

Sikulus

Dop Valli Trapanesi Bio 2021

Titone

Foglie di Platino Igp Sicilia Monocultivar Nocellara del Belìce Bio 2021

Vincenzo Signorelli

Le Case di Lavinia Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio 2021

Vernèra

Monocultivar Moresca 2021

Frantoio Galioto - Sebastiana Fisicaro

Monocultivar Nocellara Etnea Bio 2021

Travaglianti

Monocultivar Siracusana Bio 2021

Tenuta Cavasecca

Monocultivar Tonda Iblea Bio 2021

Senia

Polifemo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea 2021

Viragì

Primo Monocultivar Tonda Iblea Bio 2021

Frantoi Cutrera

Sololio Monocultivar Verdello Bio 2021

Virzì

Tenuta Vasadonna Igp Sicilia Bio 2021

Fattoria Sant'Anastasia

U Principi Monocultivar Tonda Iblea 2021

Suoru Maria

Villa Zottopera Monocultivar Tonda Iblea Bio 2021

Rosso

Zahara Monocultivar Tonda Iblea 2021

Oleificio Guccione

