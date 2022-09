Guida Pizzerie 2023 del Gambero Rosso, non solo le 7 al top: ecco tutte le siciliane premiate

Ma è possibile che tra le celebrate pizzerie della Guida 2023 del Gambero rosso non ce ne sia neanche una di Catania? C’è, anzi, ci sono tante altre pizzerie siciliane entrate nella guida, appena un gradino più basso. Puntando su qualità di impasti e ingredienti, e su abbinamenti sfarzosi, hanno ottenuto Due Spicchi e Uno Spicchio. Ecco l’elenco:

DUE SPICCHI

“Sazi e sani” di Giovanni Zuccarello in via S. Euplio (che ha aperto anche a MIlano e ha adottato un campo di grado a Raddusa); Rasoterra Pizza Experience di Karim Yacoubi sperimentazione agli Archi della Marina; bio e conviviale “Squib Pizza and More” a Largo Paisiello dei soci Alfio Giarlotta, Paolo Pelligra, Orazio Anfuso e Mario Catania,

“Al Vicolo Pizza & Vino” a due passi da piazza Stesicoro e dall’Anfiteatro, di Angelo Scaringi e Lucio Ferliti, "Cortile dei Medici" (con il bel giardino e la pizza spolverata di oro) e la poetica "Cutilisci" di Alessandro e Davide Tomasello proprio sul mare di San Giovanni Li Cuti.



In provincia di Catania segnalate “Frumento” ad Acireale di Emanuele Serpa (tanti premi alle spalle), la storica “Il Tocco” ad Acireale di Pippo Cuscinà, “Crescenzio Pizzeria a Tavola” a Riposto e “Cortile Siciliano”.

SIRACUSA

"Era Ora Ortigia" di Concetto Fiorentino e Veronica Greco, “A’ Massaria” ad Augusta

RAGUSA

"Pinsère – Cucina & Tradizione" a Scicli, (che ha ottenuto un punteggio di 85/100), “Caveau” a Ispica, “Tocco D’Oro” a Comiso

CALTANISSETTA

“Bella Napoli” a Gela di Daniele Cacciuolo, arruolato in tv

AGRIGENTO

“Pizzeria Sitári” di Giorgio e Filippo Sorce al Villaggio Mosè, una certezza anche oltre i confini nazionali, “That’Amore a Raffadali

MESSINA

"Piedimonte 1.0" (lungomare di Rodia), “Datterino” , “Pizzeria le Due Sicilie” a Barcellona Pozzo di Gotto, “A 18 Sottozero” a S. Alessio

PALERMO

“Paolo Costa Gusti Unici”, "Mastunicola", “La Bufalaccia”, “Cagliostro”, “Ciccio Passami l’Olio”, “Frida”, “OzioGastronomico”, “Tondo”, “Tredicisette” “Villa Costanza”

TRAPANI

Agriturismo Vultaggio a Guarrato c/da Misiliscemi, "Rosso Verace" a Castellammare del Golfo

UNO SPICCHIO

Due indirizzi a Catania: "7+" in via S. Euplio, "Locanda Cerami" in via Crociferi. “La Botte” a Taormina, “La Rosada” a Ragusa, “Le Magnolie” a Modica, "360°" a Delia, "Basilicò" a Messina (Santa Margherita), "Assud" e “I Tre Porcellini” a Palermo

