I sapori medioevali dello chef Giovanni Montemaggiore al Terre Sicane Wine Fest

Sapori medievali con “Disciple d'Auguste Escoffier” delegazione Sicilia, presieduta dallo chef Giovanni Montemaggiore, con i prodotti del Bio Distretto dei Borghi Sicani per la “cena dei borghi sicani” di Slow Food della Condotta di Sciacca dedicata ai sapori locali.

Appuntamento il 20 agosto all' Abbazia Santa Maria del Bosco, alle pendici del Monte Genuardo a Contessa Entellina, in provincia di Palermo , nell'ambito di “Terre Sicane Wine Fest” dal 20 al 22. Show cooking a quattro mani con Giovanni Montemaggiore ed Antony Andaloro, uno dei quattro blind chef al mondo per una cucina che attinge al mondo delle emozioni.

“ Insalata di herbe varie cum càppari et filetti di pollo fricti in bono lardo. Bono pecorino cum miele et noci cum molte bone spezie rare. Ippocrasso: Buon et generoso vino di Sicilia”. Recita in latino il servizio di credenza del menù in chiave medievale realizzato dall'Associazione “Disciple d'Auguste Escoffier” delegazione Sicilia, in occasione della “cena Slow Food” della condotta di Sciacca con i prodotti del Bio Distretto dei Borghi Sicani che si svolgerà venerdì 20 agosto nella splendida Abbazia di Santa Maria del Bosco, alle pendici del Monte Genuardo, nel cuore dell'omonima riserva naturale, nel comune di Contessa Entellina, in provincia d Palermo, nell'ambito di “Terre Sicane Wine Fest” dal 20 al 22 agosto.

“ Un menù dai sapori medievali che lega autenticità dei prodotti genuini locali all' affascinante location medievale dell'Abbazia Santa Maria del Bosco- spiega lo chef Giovanni Montemaggiore, presidente dell'associazione “ Disciple d'Auguste Escoffier” delegazione Sicilia- per meglio rafforzare il connubio tra cibo e territorio. Un appuntamento che si rinnova con il Bio Distretto dei Borghi Sicani- continua il presidente- perchè è nella mission della nostra associazione conoscere l'intera filiera dei prodotti che usa lo chef in cucina, a garanzia della salute e del benessere del cliente”.

