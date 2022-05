In arrivo "Il Sabato del Vignaiolo", con i produttori indipendenti

Viagrande (Catania). Sabato 14 maggio i Vignaioli Indipendenti di Sicilia si ritroveranno insieme per festeggiare la prima edizione del "Sabato del Vignaiolo", l’evento pensato dalla Fivi per incontrare operatori e winelovers. Una manifestazione prevista contemporaneamente in tutt’Italia, con 18 appuntamenti organizzati in contemporanea per raccontare le realtà territoriali degli oltre 1400 soci dell’associazione. La Fivi promuove e tutela il mestiere del vignaiolo, raggruppa uomini e donne che curano personalmente l’intero ciclo di produzione, coltivando le proprie vigne e imbottigliando il vino sotto la propria responsabilità.

L’appuntamento in Sicilia sarà nell’azienda Terra Costantino a Viagrande (Catania) dalle 11 alle 18. Ai banchi d’assaggio sarà possibile degustare (e anche acquistare) i vini di 14 Vignaioli Indipendenti, ma anche parlare e confrontarsi con loro per comprendere meglio il senso del loro lavoro e i valori in cui credono. A questo scopo verrà allestita anche un’area talk in cui i produttori avranno la possibilità di presentarsi e raccontarsi al pubblico.

L’area food invece sarà gestita dalla Condotta Slow Food di Catania dove sarà possibile gustare panini gourmet realizzati al momento con prodotti dei Presidi.

«Il sabato del Vignaiolo sarà l’occasione per iniziare a far parlare di Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti anche in Sicilia – anticipa Andrea Annino, delegato per la Sicilia Orientale –. Spero possa essere il primo di una serie di eventi attraverso i quali noi “Vignaioli” potremo diffondere anche nella nostra terra i principi Fivi, garanzia di qualità e genuinità».

In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato. Per info e prenotazioni https://bit.ly/sabato_sicilia.



