La pasta ripiena a km 0: bontà a portata di piatto

Migliori ingredienti, mani sapienti e una superba lavorazione. Un mix fantastico da cui prendono vita tortellini, agnolotti, cappelletti al prosciutto crudo, gnocchi, pansotti, giganti, tagliatelle, lasagne. Imperdibili i maccheroni a 5 buchi, che profumano di acqua e di farina e che trattengono il sugo, i paccheri, e ancora tante tipologie di pasta trafilata al bronzo con diversi ripieni a base di carne, di pesce, di pistacchio di Bronte, di ricotta e spinaci.

Siamo a Catania, al Raviol D’Oro, storico pastificio artigianale di grande qualità. Qui, dove tutto è nato - come spesso accade in questi casi - da una intuizione. Raviol D'Oro è un’azienda fondata nel 1985 dai coniugi Delfio e Lucia. Entrambi ebbero l'idea di portare in Sicilia la pasta ripiena tipica delle regioni del Nord Italia, da modificare con il grano siciliano - ricco di fibre e con un basso indice glicemico - e gli ingredienti della cucina isolana. Delfio e Lucia - 50 anni di unione e due figli, Giuseppe e Grazia, che per l’azienda si occupano di commercializzazione e marketing - pensarono bene dunque di trasferirsi al Nord per formarsi sul campo.

Una volta apprese le tecniche di lavorazione della pasta sono tornati in Sicilia e hanno deciso di aprire a Catania la loro attività.

Per molti anni sono stati aiutati dalla sorella gemella della signora Lucia, Francesca Basile.

Da allora è passato un bel po’ di tempo ma il laboratorio è rimasto lo stesso. Sempre a misura d’uomo, sempre lindo, sempre con prodotti di qualità. La ricotta arriva dagli altipiani ragusani e i ripieni per i cannelloni sono a base di spezzatino cucinato dalle abili e sapienti mani di Delfio proprio come se fosse fatto in casa.

Inoltre al Raviol D’Oro si utilizzano soltanto ingredienti a km zero. Insomma si acquista fuori regione esclusivamente ciò che non si trova in Sicilia. Ad accogliere i clienti c’è sempre “Lucy”, che col suo sorriso li aiuta nella scelta.

Durante i periodi di festa, e nei fine settimana i cibi più ricercati sono i tortelloni di ricotta e i rollè farciti che vengono preparati e chiusi rigorosamente a mano.

Sebbene con tanti anni sulle spalle (entrambi sono quasi ottuagenari) e gli immancabili acciacchi, i due fondatori dell’azienda sollevano e stirano manualmente la pasta per creare le grandi ruote di lavorazione e le foglie base. Una bella faticaccia ma il sorriso sui loro volti non manca mai. Non si lamentano. Hanno sempre lavorato sodo.

Lei di Raddusa, lui di Centuripe, provengono da famiglie contadine e quand’erano bambini e la loro occupazione principale doveva essere il gioco, facevano chilometri anche sotto le intemperie per andare alle sorgenti a prendere l’acqua per la casa.

La manualità è stata sempre insita in loro tanto da aver costruito da sé la casa di campagna coadiuvati da padri e fratelli. Erano gli anni in cui l’unità della famiglia aveva un alto valore e rappresentava il fondamento della società.

Loro oggi sono aiutati dai figli, impegnati nella vendita e nel marketing dei prodotti. L’azienda si è ingrandita e Delfio e Lucia cercano collaboratori ma i pastai sono sempre di meno, perché è un lavoro manuale, che richiede molte ore di sacrifici e dedizione, oltre che ovviamente una grande passione.

Negli anni sono riusciti a creare un valido team ma il ricambio generazionale è difficile e sempre meno giovani vogliono fare questo mestiere.

Attualmente l'azienda sta lottando per non perdere la nuova struttura di Belpasso finita nelle mani degli speculatori dopo i continui fallimenti delle grandi catene di supermercati siciliani che Raviol D’Oro riforniva.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA