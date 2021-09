La Strada del Vino dell'Etna fa scoprire tutte le espressioni dei vini del vulcano a 360°

Domenica 12 settembre a partire dalle 19 fino a mezzanotte l'Associazione Strada del Vino e dei sapori dell'Etna organizza un banco di degustazione a Milo, al vecchio Mulino in via Madonna delle Grazie 61 (su google map basta inserire "vecchio mulino Milo") nell'ambito della ViniMilo 2021.

Si chiamerà "Etna a 360°" e sarà l'occasione per riprendere le degustazioni dal vivo in uno spazio open air, per provare le bottiglie prodotte su tutti i versanti del vulcano.

Oltre quaranta etichette in degustazione con le più interessanti declinazioni di rossi, bianchi, rosati e spumanti, diversissimi fra loro a seconda dell'espressione dei territori che rappresentano. Ci sarà anche un'area food gestita dall'agriturismo Case Perrotta che preparerà grigliata mista con insalata e dessert. Il tutto incluso in un ticket di 20 euro che prevede l'asaggio di 3 calici di vino a scelta. Il biglietti si possono acquistare su www.vinimilo.it ma è bene ricordare che la manifestazione prevede posti limitati (per le regole previste dai protocolli covi) e che sarà è consentito l'accesso solo a chi è in possesso del greenpass o di un tampone non più "vecchio" di 48 ore.

