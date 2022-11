Lo chef stellato Roberto Toro porta da Taormina a Londra i sapori della Sicilia

Lo chef Roberto Toro del ristorante Otto Geleng, una stella Michelin, si fa portavoce della più autentica tradizione culinaria siciliana con quattro cene-evento, dal 28 novembre al 1 dicembre, al Cadogan hotel di Londra. Nell’elegante ristorante "The Lalee", l’executive chef del Grand hotel Timeo di Taormina, accompagnerà i suoi ospiti londinesi in un viaggio culinario con un menu esclusivo di piatti d’autore il cui racconto parte dalla genuinità degli ingredienti siciliani.

E’ proprio da questi ultimi che lo chef Toro trae ispirazione ogni giorno: visitando la famosa pescheria di Catania per selezionare il pescato del giorno da portare a tavola sull'iconica Terrazza Letteraria del Grand hotel Timeo, curando il suo agrumeto e il suo orto nel tempo libero per sperimentare nuove ricette vegetariane, o ancora recandosi sull'Etna dove tra i vigneti e gli uliveti, cresce la mela cola.

Esperienze che Roberto Toro ama condividere anche con i suoi ospiti, che nel loro viaggio alla scoperta della Sicilia potranno vivere in prima persona. L’assaggio di Sicilia creato dallo chef Toro e dal suo team nel cuore del quartiere di Chelsea include così i migliori ingredienti che l’isola ha da offrire tra l’autunno e l’inverno, e comprende piatti della tradizione, come il Trancio di branzino alla eoliana, la Caponata e il famoso Cannolo, ma anche piatti gourmet come il suo famoso Risotto con erbe selvatiche, seppia, lime e polvere di mare, e la Mela cola dell’Etna speziata con ricotta e pompelmo.

Le festività natalizie a Londra inizieranno così ufficialmente con un tocco di tradizione siciliana a cura dello chef Roberto Toro, da assaporare in esclusiva al Cadogan.



