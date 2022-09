Mandrarossa, la vendemmia apre al pubblico dopo due anni

Si chiude oggi, domenica 4 settembre, l’appuntamento con la vendemmia di Mandrarossa. Dopo due anni di stop forzato sarà nuovamente protagonista, giunto alla sua decima edizione, l’atteso evento, nato per promuovere il territorio e le sue infinite ricchezze enogastronomiche, culturali e naturalistiche.

Durante questa due giorni sarà infatti possibile vivere l’esperienza della vendemmia con i vignaioli, scoprire le tradizioni gastronomiche custodite dalle Signore della Brigata di cucina Mandrarossa nei banchi d’assaggio della pineta Alle Giache Bianche, degustare i vini figli della terra e del mare prodotti nei vigneti circostanti, partecipare alle wine dinnerdello chef stellato Tony Lo Coco e di Bonetta dell’Oglio ed esplorare il territorio scoprendo le bellezze della Sicilia Sud Occidentale a piedi, a cavallo, in barca o dal cielo (info e costi delle escursioni su https://www.mandrarossa.it/vineyard-tour#winery).

Come ogni anno cornice naturale dell’evento sarà la pineta in riva al mare. In un’oasi verde attrezzata, lo staff e le signore della Brigata di cucina Mandrarossa, serviranno i piatti della tradizione menfitana in abbinamento ai vini Mandrarossa, da degustare al fresco dei secolari pini, guardiani della spiaggia delle Giache Bianche.

Nell’iconico vigneto della Contrada Bertolino si terrà la vendemmia guidata dagli agronomi Mandrarossa che sveleranno tutti i segreti di questo magico momento prima di gustare un calice di vino bianco a conclusione dell’esperienza. Le sessioni di vendemmia aperta al pubblico si terranno domenica 4 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Nella Mandrarossa Winery domenica 4 settembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00 si svolgerà la degustazione guidata “I Vini dell’Estate” alla scoperta di Calamossa, Larcéra, Perricone Rosè e Frappato.

- Alle ore 17:00 invece l’appuntamento con “I volti del Nero d'Avola” porterà i partecipanti alla scoperta dei vini prodotti con uve di Nero d’Avola, per imparare a riconoscere le diverse espressioni della varietà a bacca rossa più nota del territorio.

Domenica 4 settembre alle ore 20:00 sarà la volta del menù degustazione di cinque portate in abbinamento a cinque vini realizzato dalla chef Bonetta Dell'Oglio che tornerà a Menfi a fianco della Brigata di cucina Mandrarossa a celebrare l’anniversario dei dieci anni dalla sua fondazione.

