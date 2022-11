OperaWine 2023”: ecco le 130 cantine migliori d'Italia, 10 sono siciliane

“OperaWine 2023” ha svelato le 130 cantine, selezionate da “Wine Spectator”, per “Vinitaly 2023” a Verona (2-5 aprile), dove, il 1 aprile, saranno le protagoniste del prestigioso tasting firmato dall’influente magazine americano, prologo dell’evento di riferimento del vino . con i vini-icona di 20 Regioni, con la Toscana “regina” con Piemonte e Veneto, e dalle quali arriveranno 10 cantine “new entry” per raccontare la bellezza dell’Italia del vino.

Pubblicità

Vinitaly e “Wine Spectator” svelano oggi pomeriggio al “wine2wine” - il forum internazionale di Veronafiere sul wine business - la nuova selezione di 130 cantine realizzata in collaborazione con la più prestigiosa rivista americana di settore, diretta da Jeffery Lindenmuth, Alison Napjus e Bruce Sanderson. In testa c’è la Toscana (35 cantine selezionate), che conquista posizioni con il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico, Bolgheri e i Supertuscan, seguita dal Piemonte dei prestigiosi Barolo e Barbaresco (19) e dal Veneto del Prosecco, dell’Amarone della Valpolicella e del Soave (17). Giù dal podio, ma in buona crescita, due Regioni del Mezzogiorno, Sicilia (10) e Campania (8).

Ecco le 10 cantine siciliane selezionate:

Cusumano

F. Tornatore

Planeta

Morgante

Donnafugata

Tasca d’Almerita

Feudo Montoni

Benanti

Tenuta delle Terre Nere

Graci

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA