Per il Financial Time il caffè migliore del mondo è a Palermo

Il prestigioso Financial Times ha pubblicato la classifica delle torrefazioni artigianali migliori del mondo e nella top ten c'è anche un siciliano, l'Ideal Caffè Stagnitta di Palermo, nella Discesa dei Giudici, vicino piazza Bellini, un luogo caro a chi vive nella città, ma poco noto ai siciliani. Un caffè segnalato, si legge nell’articolo firmato da Maria Shollenbarger, "per le mensole in legno brunito ancora rivestite di cioccolatini e dolci d'altri tempi, i vasetti di chicchi monorigine disposti in file ordinate sui ripiani di marmo, gli accessori per la produzione della birra del XIX secolo disposti in vetrine di vetro. Ma anche il caffè in sé non deluderà: accomodatevi a uno dei tavolini sul selciato e godetevi un ristretto o un macchiato dalle miscele che la famiglia Stagnitta perfeziona dal 1928". Sul sito della torrefazione, si corregge l'anno, quello esatto è il 1922, e si trovano tutti i caffè in vendita e ricette per torte e budini al caffè.

L'altro caffè italiano segnalato è Ditta artigianale di Firenze.

