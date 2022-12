Santa Lucia: alla scoperta della Cuccìa, il piatto tipico (dolce o salato) del 13 dicembre

L’annuale e sentita festa patronale di S. Lucia e dell’imminente Natale rinnova sempre fra i siracusani (ma non solo) la tradizione popolare di gustare una pietanza particolare “la cuccìa”, zuppetta tipica che si prepara in occasione della ricorrenza del 13 dicembre.

Chi è stato in Sicilia probabilmente sa che le feste dei Santi patronali vengono festeggiate con grande sfarzo e questo avviene anche a tavola.

”Cuccìa” è un termine di per sè intraducibile, più o meno indica un “insieme di chicchi” e in effetti questa preparazione è costituita da chicchi di grano bollito a cui si possono aggiungere dei legumi per renderla ancora più nutriente.

Riferimento al grano è quello della leggenda che narra che nel 1646 Siracusa fu colpita da una grave carestia, durante la dominazione spagnola e nella disperazione del momento giunse una nave carica di frumento. Questa circostanza è stata ritenuta un miracolo e da quel momento alla devozione per Santa Lucia è stato associato l’uso di consumare la “cuccìa”.

Per la preparazione:

-500 g di frumento di buona qualità;

-250 g di ceci secchi;

-foglie di alloro, un paio;

-sale o zucchero a piacere;

-bicarbonato;

Lavare bene il frumento e metterlo in ammollo in una pentola piena di acqua fredda per una notte o dalla mattina alla sera. Fare la stessa cosa con i ceci in un’altra pentola aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato. Trascorso questo tempo mettere a cuocere il frumento aggiungendo delle foglie dell’alloro. Per i ceci buttate l’acqua di ammollo, rilavare e cuocere in abbondante acqua fredda. Indicativamente dovrebbero entrambi cuocere in un’oretta. Una volta cotti unire i ceci al frumento e aggiungere sale o zucchero a seconda della preferenza.

Esiste anche la versione dolce che prevede i chicchi di grano bolliti uniti a crema di ricotta, cacao, canditi, latte, miele, vino cotto o zucchero.

