Sfida per la migliore colomba artigianale, finale il 7 marzo

Saranno quaranta i lievitati a contendersi il titolo messo in palio dalla quarta edizione di 'Divina Colomba', concorso organizzato da Goloasi.it (portale delle pasticcerie e delle gelaterie) con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la miglior Colomba artigianale tradizionale e la miglior Colomba artigianale creativa italiane. In gara, complessivamente, sono stati ammessi venti prodotti dolciari per ciascuna delle due categorie. Nella seconda, dedicata alla versione "creativa" ci sono due siciliani: Andrea Lo Brutto della pasticceria Reale di Castrofilippo (Ag) e Angelo Petrina del panificio Santa Rita di Adrano (Ct).

Le migliori colombe pasquali artigianali italiane saranno decretate lunedì 7 marzo a Bari dopo una valutazione preliminare, da parte della commissione tecnica, di quasi trecento lievitati provenienti da tutta Italia.



La commissione, composta da sette professionisti del settore, valuterà ogni colomba secondo alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare, creatività (per la categoria miglior colomba creativa), peso, quantità di inerti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura. Oltre ai premi ai migliori lievitati, in occasione della finale, sarà conferito anche un riconoscimento al Miglior packaging. "Inizialmente - commenta Massimiliano Dell’Aera, ideatore del concorso - il regolamento prevedeva quindici finalisti per ogni categoria, ma visto l’elevatissimo livello dei lievitati in gara, in accordo con la commissione tecnica, abbiamo deciso di dare la possibilità a più artigiani di contendersi i titoli, espandendo a venti il numero di colombe in finale per categoria. Sono molto soddisfatto della qualità raggiunta in questa quarta edizione di Divina Colomba, il cui obiettivo è proprio quello di valorizzare e contribuire alla crescita qualitativa dei lievitati artigianali, anche grazie ai suggerimenti e consigli dei professionisti coinvolti».

