Spazio Quattro, la buona cucina incontra arte e design

Questa è la storia di una passione. Anzi, di più passioni. Una passione tra una lei e un lui, una passione per il lavoro, una passione per saperi e sapori, per l’arte in senso lato e per la creatività. Lei è Ornella Laneri. Imprenditrice di successo nel mondo dell’accoglienza e dell’arte. Lui è Saverio Piazza. Chef con 40 anni di esperienza nel campo della ristorazione. Un giorno decidono di buttare il cuore oltre l’ostacolo. E per farlo scelgono il mese più freddo dell’anno: dicembre. Clima rigido ma cuori caldi. Ed eccola la passione che ritorna. Nasce così la “creatura” di Ornella e Saverio. La chiameranno Spazio. Nell’avventura decidono però di coinvolgere anche i figli Michele e Carolina.

Pubblicità

«Vecchia generazione - dice Ornella - e nuovo che avanza. Uno scambio evolutivo di idee e di prospettive». E così il semplice “Spazio” diventa “Spazio 4”. E non è un ristorante. Il perché lo spiega Saverio Piazza. «Il progetto - dice - è frutto di una visione a quattro menti, con l’obiettivo di unire diverse generazioni, una con un bagaglio di esperienza e competenza (per l’appunto io e Ornella), l’altra più “fresca” che apporta valore aggiunto con una visione proiettata verso il futuro dell’accoglienza. Ossia, Carolina (generazione zeta, una laurea in Marketing e Comunicazione e socia della casa editrice Carbonio), addetta alla comunicazione sui media, e Michele (generazione Y- sound artist con master alla Goldsmiths University Londra), che cura l’accoglienza sonora degli ospiti».



Location? Non poteva essere altro che la Civita. Uno dei quartieri più antichi, affascinanti e pittoreschi di Catania. Spazio 4 propone un concetto di ristorazione nato dall’esperienza, dalla ricerca e dalla passione per il territorio dello chef Saverio.

«Una cucina mediterranea che segue le stagioni - aggiunge Carolina - una visione di impresa sostenibile che ha cura e rispetto per l'ambiente, supporta i piccoli produttori e trova nello studio delle materie prime la sua essenza».

Qui l’esperienza del cibo incontra arte e design in un ambiente accogliente e inclusivo, proponendo un viaggio che vuole coinvolgere tutti i sensi in modo discreto ma attento.

Della mission parla Ornella: «L’idea che sta alla base del progetto è che alcune voci, quali la salvaguardia dell’ambiente, la qualità della vita e la crescita della comunità che prima non avevano una valenza di arricchimento, adesso diventano parti attive del pensiero e delle azioni di Spazio 4».



Interviene Michele: «Il menu raccoglie tante esperienze e segue il ritmo della natura, lo spazio è contemporaneo e vuole mettere in risalto valori e sapori antichi perché sedersi a tavola è una equazione perfetta dove tanti elementi trovano armonia».

«Insomma - è Saverio - Spazio 4 si presenta come una struttura innovativa e green. E’ un locale totalmente plastic free e utilizziamo prodotti studiati secondo un concetto di economia circolare. Pensi che con i fornitori c’è un accordo per garantire l’ottimizzazione degli strumenti utilizzati». E Ornella rafforza: «Spazio 4 è il risultato di un pensiero imprenditoriale aperto all’innovazione con la proposta di piatti realizzati secondo una tradizione contaminata e socialmente responsabile con un bere consapevole, grazie a importanti collaborazioni quali il barman internazionale Luca Picchi, il re del Negroni, e la Fis, la Fondazione italiana sommelier».

Carolina e Michele non hanno dubbi: «Il nostro piatto forte è il tuorlo in burrata che contiene appieno il nostro pensiero, un piatto “signature” che mantiene la propria personalità pur modificandosi col cambiare delle stagioni».

Ma cos’è che da Spazio 4 non deve mai mancare? Per gli “old” «il sorriso, che dà il senso di accoglienza»; per gli “young” «la propensione al cambiamento che apre a un mondo di possibilità».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA