Torna in presenza il Cicerchia Fest per riscoprire un antico legume quasi dimenticato

Dopo due anni di stop forzato torna il “Cicerchia Fest”. Una quinta edizione (con relativa 28ª Sagra della Patacò) che si riappropria del suo scenario naturale, il centro storico di Licodia Eubea. L’evento enogastronomico si svolgerà nel weekend lungo corso Umberto fra piazza Garibaldi e piazzetta Stefania Noce.

Pubblicità

Con questa manifestazione organizzata dall’associazione Strade degli Iblei con il patrocinio del Comune di Licodia Eubea in collaborazione con Slow Food Sicilia e in sinergia con gli agricoltori custodi della cicerchia e le associazioni locali, viene proposto alle nuove generazioni questo nobilissimo ed antichissimo legume, per lungo tempo dimenticato dal quale si ricava una farina che serve a realizzare una sorta di polenta, la “Patacò”, tornata faticosamente in auge dopo anni d’abbandono e un lungo lavoro di recupero e valorizzazione di linee locali di cicerchia ad opera di produttori “illuminati” che mantegono in vita questa produzione. Il Cicerchia Fest 2022 rientra in quest’operazione di valorizzazione partita con l’inserimento della cicerchia fra i presìdi dell’Arca del gusto di Slow Food. Attualmente i produttori di questo legume sono solo cinque anche per la lavorazione totalmente manuale della coltivazione che “allontana” eventuali agricoltori interessati, e si trovano quasi tutti a Licodia Eubea.

«L’idea è di proporre al visitatore un’esperienza immersiva all’interno del paese ma anche della comunità - dice Riccardo Randello, produttore di cicerchia e responsabile dei presìdi Slow Food in Sicilia - un percorso che porta alla scoperta di sapori e tradizioni della nostra terra, una festa sentita in primo luogo dalla popolazione di Licodia Eubea, che negli ultimi anni grazie al lavoro di squadra si è trasformata anche in attrattiva turistica. L’obiettivo è continuare a promuovere questo legume e farlo conoscere attraverso degustazioni, show cooking, laboratori del gusto, conferenze». Nel corso della due giorni (inaugurazione sabato alle 10) spazio anche a spettacoli con artisti di strada, giochi di fuoco, escursioni, laboratori musicali workshop, prodotti tipici, ospiti, antichi mestieri, cantastorie, e così via. Fra gli appuntamenti da segnalare una tavola rotonda alle 10.30 di sabato nel su “Retro-innovazione: riscoperta dei valori e dei saperi contadini per la progettazione di sistemi agroalimentari sostenibili”. Il programma completo su cicerchiafest.it.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA