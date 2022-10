Zucca alla siciliana: la nostra ricetta per Halloween

Per celebrare la festa di Halloween, la zucca non può mai mancare in cucina. Oggi parliamo di un piatto siciliano gustoso e facile da preparare:la zucca in agrodolce alla siciliana. Conosciuta come u ficatu ri setti cannola, è un contorno rustico che rievoca tempi in cui la povertà faceva aguzzare l'ingegno in cucina. Secondo le leggende più diffuse la pietanza nacque a Palermo, nel mercato della Vucciria; qui un tempo gli ambulanti vendevano la loro zucca rossa fritta in agrodolce, chiamandola u ficatu ri setti cannola (il fegato dei sette rubinetti). La zucca così preparata era destinata a chi, non potendo permettersi il costoso fegato in agrodolce riservato ai nobili, si accontentava di questo piatto che lo ricordava. I sette rubinetti indicavano le fontane vicino cui lavoravano i venditori nella piazza del mercato. Ben presto la zucca in agrodolce si guadagnò il titolo di piatto tipico siciliano, oggi vi proponiamo la ricetta.

Gli ingredienti a disposizione sono: 1800 g di zucca rossa, 400 g di olio extravergine di oliva, 15 g di zucchero, Sale fino q.b., 60 g di aceto di vino bianco,3 spicchi di aglio, e Menta q.b.

Per realizzare la zucca in agrodolce alla siciliana, prendete la zucca rossa, ritagliate la buccia con un coltello, poi dividetela a metà e tagliate ciascuna metà a fettine di 1 cm di spessore. Ponete un tegame sul fuoco, versate l’olio di oliva e scaldatelo, quando avrà raggiunto i 170° l’olio è pronto per la frittura. Misurate la temperatura dell’olio con un termometro per alimenti per una cottura ottimale. Adagiate le fettine di zucca nell’olio, e cuocete per 4 minuti circa, la zucca dovrà risultare cotta ma abbastanza al dente. Scolate con una schiumarola le fettine di zucca, e adagiate su un vassoio. Intanto lavate e tritate le foglie di menta affettate finemente l’aglio.Scartate parte dell’olio usato per la frittura e conservatene 150 g nel tegame, aggiungete gli spicchi di aglio sbucciati e affettati, lo zucchero e l’aceto di vino bianco, lasciate restringere il condimento a fuoco vivo per qualche minuto quindi spegnete il fuoco.

Ora potete servire la zucca: adagiate le fettine di zucca su un piatto, salate, ricoprite con il condimento di olio e aglio, profumate con le foglioline di menta tritate e servite calda o tiepida la vostra zucca in agrodolce alla siciliana. Quanto alla conservazione, la zucca in agrodolce si conserva in frigorifero per 3 giorni al massimo, coperta con pellicola da cucina, si sconsiglia la congelazione.

