Packaging per nuovi mercati, si valorizza la Vastedda del Belìce

bontà di nicchia

E' l’unico formaggio di pecora a pasta filata col marchio Dop

Valorizzare la Vastedda del Belìce per conquistare nuovi mercati in Europa. E’ l’obiettivo di ‘Sicily rural lab’, il progetto finanziato dal Gal «Valle del Belìce» per 80mila euro che si è concluso con la presentazione dei risultati. Per l’unico formaggio di pecora a pasta filata col marchio Dop si è intervenuti con tre linee di azione, è stato spiegato nella conferenza finale al MAC di Gibellina, alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consorzio di tutela della Vastedda, Massimo Todaro, il presidente e il direttore del Gal, Salvatore Sutera e Alessandro La Grassa. La prima ha riguardato il nuovo packaging, una scatola nera dove vengono richiamate le maioliche antiche siciliane: «Questo ci consentirà un posizionamento in mercati diversi in Europa, ossia quelli di botteghe del gusto e posti gourmet», ha detto Massimo Todaro. Poi l’accompagnamento per il rilascio della certificazione ISO 22.000 a sei aziende che producono la Vastedda nel Belìce. Terza linea, invece, è stata quella del marketing digitale, con la creazione di uno sito web (artedeicuratoli.it) con e-commerce, dove viene raccontata la storia della Vastedda.