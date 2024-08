Per Ferragosto il barbecue ideale è quello di Andrea Msh: tutti i passaggi da seguire dalla carne alle pesche

Feste e cucina

I consigli del consulente La Marblét, azienda bergamasca che ha messo la propria esperienza nella selezione di carni ideali nelle cotture al BBQ

«Divertirsi a grigliare e condividere quanto preparato con gli amici». È il mantra di Andrea Msh, GrillMaster & BBQ Coach, noto su Instagram come @marinosmokehouse, che vale ancora di più a Ferragosto, giorno tradizionalmente consacrato alle grigliate. «Per stupire non servono preparazioni rocambolesche, basta metterci un po’ di creatività e partire da materie prime di ottima qualità. Scegliere i giusti prodotti è il primo passo per un BBQ che vi farà ricordare», spiega Andrea Msh che è consulente La Marblét, azienda bergamasca che ha messo la propria esperienza nella selezione di carni ideali nelle cotture al BBQ che sono in vendita online (shop.lamarblet.it). Della selezione La Marblét fanno parte carni marezzate e marmorizzate (grado 5/7 per il vitellone e 9/12 per le vacche e le scottone).

IL MENÙ DEL BBQ DI FERRAGOSTO IN 4 PORTATE

Sono 4 le portate consigliate da Andrea Msh per trasformare il BBQ di Ferragosto in un menù che vi farà ricordare senza impegnarvi più di tanto. Per mettere in tavola questo menù, vi basterà accendere il barbecue anche solo alle 11,30.

– Midollo, Nocciole Tostate e Lime

– Asado de Tira con Chimichurri

– Tomahawk extra-marezzato

– Pesche grigliate, gelato, amaretto e sciroppo d’acero

Per 10 persone vi serviranno 3 femori tagliati a metà, 1.5 kg di Asado de tira e 2 o 3 Tomahawk da 1-1.5 kg ciascuno.

MIDOLLO, NOCCIOLE TOSTATE E LIME

«Cominciare il vostro menù di Ferragosto con il midollo alla brace vi garantirà l’effetto wow. Ordinate dal vostro macellaio un femore bovino tagliato per lungo: va posto in cottura diretta su una brace di medio-alta intensità. Va fatto cuocere per circa 1’ dal lato del midollo, poi mettendo l’osso verso la brace fino a quando il midollo all’interno dell’osso comincerà a sciogliersi. Prima di servirlo sbriciolate sopra il midollo delle nocciole tostate e completate con zest di lime o limone».

ASADO DE TIRA CON CHIMICHURRI

«Per questo classico argentino serve una cottura diretta abbastanza aggressiva. La carne va cotta per circa 3-4 minuti e va girata più volte per evitare le fiammate fino ad ottenere una bella crosticina (reazione di Maillard). L’asado a pezzi può essere accompagnato dal Chimichurri, una salsa tipica del Sud-America a base di prezzemolo che potete comprare già pronta o preparare in casa».

TOMAHAWK EXTRA-MAREZZATO

«Il segreto del Tomahawk è la marezzatura: è necessario che ci siano delle belle infiltrazioni/vene di grasso all’interno del tessuto muscolare, che andranno a dare succosità ed un sapore ricco e gustoso. La cottura è diretta con una brace viva ed intensa per ottenere una Maillard su tutta la superficie della carne evitando, però, le fiammate che andranno solo a bruciarla. In questo caso vi aiuterà un termometro perché bisogna misurare la temperatura interna che deve raggiungare i 50-52°C affinché i grassi sciolti infondano sapore a tutto il pezzo. La carne va tagliata contro-fibra e cosparsa di sale Maldon e pepe macinato fresco»

PESCHE GRIGLIATE, GELATO, AMARETTI E SCIROPPO D’ACERO