Riconosciuto il Consorzio Olio Monte Etna DOP, Pogliese: “Grande notizia per le nostre produzioni d’eccellenza”

BuonGusto

Il Senatore Salvo Pogliese, componente della Commissione Agricoltura, plaude alla notizia relativa al riconoscimento del Consorzio Olio Monte Etna DOP avvenuto tramite un decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare.“Il riconoscimento, da parte del Ministero, del Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine d’oliva DOP Monte Etna rappresenta un successo per il settore agricolo siciliano e premia un percorso volto alla preservazione della qualità della produzione e alla promozione del territorio e della sua eccellenza”, spiega il senatore Pogliese.“Il Consorzio rappresenta la forza dinamica di un territorio che abbraccia 48 Comuni del territorio etneo, oltre ad altri Comuni delle province di Messina ed Enna, e si è distinto per il grande impegno nella tutela e promozione di una produzione di olio di alta qualità. Questo riconoscimento rappresenta un valore aggiunto per la cultura e la storia produttiva del Consorzio che potrà contare sulla forza propulsiva di un marchio riconosciuto e riconoscibile. Un plauso ai nostri imprenditori che, consorziandosi, hanno lavorato facendo squadra per garantire la qualità e l’autenticità di un prodotto che racconta la storia e le tradizioni del territorio etneo”.“Tutelare le produzioni d’eccellenza, come quella dell’olio extravergine DOP Monte Etna, vuol dire tutelare anche la cultura di un territorio che per le sue caratteristiche è unico al mondo. Oggi l’agricoltura siciliana compie un altro passo in avanti”, conclude Pogliese.

