“Sapori d’autunno” vegani a Sant’Alfio: buon cibo, musica e scambio di abiti e accessori

Nel Catanese

L'evento il 9 novembre a partire dalle ore 16 per incoraggiare una dieta e un modo di vivere più consapevoli e sostenibili

Sant’Alfio si tinge di Veg: in occasione dell’evento “Sapori d’autunno”, il 9 novembre il comune alle pendici dell’Etna ospiterà il primo incontro della regione interamente dedicato al mondo vegano, organizzato grazie al supporto di Marta D’Alessandro, conosciuta sui social come Vegania, punto di riferimento del veganismo sul territorio siciliano. L’iniziativa mira ad avvicinare bambini, ragazzi e adulti a una dieta più consapevole e sostenibile, sfatando i miti legati all’alimentazione vegetale e promuovendo la sostenibilità. L’evento offrirà una varietà di attività coinvolgenti, artistiche e culturali che si svolgeranno nel cuore della comunità.

Un Programma Ricco per TuttiA partire dalle ore 16, l’evento prenderà il via con “Un mondo vegetale intorno a te”, una caccia al tesoro per bambini basato sull’alimentazione vegetale. A seguire, la dott.ssa Vittoria Fragali terrà un Veg Speech per approfondire il tema dell’alimentazione vegetale e per rispondere a domande e dubbi del pubblico.

Dalle 17 in poi, nella piazza centrale di Sant’Alfio, avrà luogo uno Swap Party tutto siciliano, organizzato da Manuela Cristaldi, conosciuta sui social come Swap Around CT. Questa iniziativa incoraggia il riuso e la condivisione di capi e oggetti in buono stato, offrendo ai partecipanti la possibilità di scambiare vestiti e accessori. L’obiettivo è promuovere una forma di consumo più sostenibile e responsabile.

Arte, Cucina e MusicaLa serata proseguirà con uno spettacolo di danza aerea eseguito da The Aerial Project, che trasporterà il pubblico in una performance suggestiva ed emozionante. Successivamente, gli ospiti potranno assistere a una sessione di show cooking a cura dell’IPSSEOA Falcone di Giarre, dove chef esperti presenteranno piatti vegani creativi e innovativi. A concludere la giornata, la tribute band di Gianna Nannini si esibirà in uno spettacolo di musica dal vivo.