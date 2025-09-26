Sfida a “colpi” di botti, Santa Venerina circuito per la battaglia tra le Città del Vino nelle vie del paese

Vino & Tradizioni

Domenica 28 il Palio delle botti nell'ambito di EnoEtna. Gli equipaggi locali gareggeranno con altre 19 squadre per conquistare posizioni nella classifica nazionale

Ha preso il via stasera e andrà avanti fino a domenica 28 a Santa Venerina, in provincia di Catania, la XXVIII edizione di EnoEtna, la manifestazione che celebra il vino e le eccellenze del territorio con un programma ricco di degustazioni guidate, cooking show, arte, talk e tradizione popolare.

Nella villa comunale “Giovanni Pappalardo”, c’è la “Piazza delle Eccellenze della Sicilia e dell’Etna” e la “Mostra Mercato Enogastronomica e Artigianale”.

Oltre ai banchi d’assaggio con i vini di circa 30 cantine etnee, le degustazioni, i momenti musicali (stasera venerdì 26 il concerto di Mario Incudine in piazza Roma), tra i momenti più attesi spicca la tappa del Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino, con Santa Venerina oggi al terzo posto della classifica nazionale.