Vino & Tradizioni
Sfida a “colpi” di botti, Santa Venerina circuito per la battaglia tra le Città del Vino nelle vie del paese
Domenica 28 il Palio delle botti nell'ambito di EnoEtna. Gli equipaggi locali gareggeranno con altre 19 squadre per conquistare posizioni nella classifica nazionale
Ha preso il via stasera e andrà avanti fino a domenica 28 a Santa Venerina, in provincia di Catania, la XXVIII edizione di EnoEtna, la manifestazione che celebra il vino e le eccellenze del territorio con un programma ricco di degustazioni guidate, cooking show, arte, talk e tradizione popolare.
Nella villa comunale “Giovanni Pappalardo”, c’è la “Piazza delle Eccellenze della Sicilia e dell’Etna” e la “Mostra Mercato Enogastronomica e Artigianale”.
Oltre ai banchi d’assaggio con i vini di circa 30 cantine etnee, le degustazioni, i momenti musicali (stasera venerdì 26 il concerto di Mario Incudine in piazza Roma), tra i momenti più attesi spicca la tappa del Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino, con Santa Venerina oggi al terzo posto della classifica nazionale.
Domenica 28 si comincia alle 9:30 con la sfilata delle squadre degli "spingitori" di botti fino a Piazza Roma e con l'avvio della gara che mette di fronte 20 squadre (13 maschili e 7 femminili) e botti da 500 litri, per un percorso da 400 metri (le donne) e 1100 metri (gli uomini), da spingere nel quadrilatero Piazza Roma – Piazza Regina Elena. A "sfidarsi" gli spingitori, uomini e donne, delle Città del Vino: Castelnuovo Don Bosco (At), Maggiora (No), Grignasco (No), Cavriana (Mn), Vittorio Veneto (Tv), Refrontolo (Tv), Corno di Rosazzo (Ud) Furore (Sa), Marsciano (Pg), Mormanno (Cs), Lamezia Terme (Cz), Bianco (Rc), Santa Venerina (Ct).Al termine delle prove cronometriche saranno proclamati i tre finalisti della tappa etnea: i punteggi confluiranno nella classifica nazionale in vista della finale di Maggiora (No) dell'11-12 ottobre.«Le nostre squadre si allenano tutto l'anno per migliorare i tempi – sottolinea Salvo Spadaro, presidente della Pro Loco di Santa Venerina –. Alla fine, si vince solo una bottiglia, ma il Palio è soprattutto passione, orgoglio e il piacere di rappresentare la nostra comunità. Siamo pronti a dare il massimo». Finita la competizione, la giornata sarà scandita da cooking show con Franco Patanè di Conpait Sicilia e con lo chef Seby Sorbello e l'associazione cuochi di Catania con il presidente Pietro Arezzi.