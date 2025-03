Sigep, palermitano vince il premio per la migliore granita al mondo

Gelateria

Fabio Loriano spicca al Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, uno degli eventi più prestigiosi al mondo per il settore dolciario

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha conferito oggi un prestigioso riconoscimento all’imprenditore palermitano Fabio Loriano, vincitore del premio per la migliore granita al mondo al Sigep 2025, ovvero il Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, uno degli eventi più prestigiosi al mondo per il settore dolciario, ospitato ogni anno a Rimini.

«Questo premio – dice Tamajo – conferma ancora una volta l’eccellenza della Sicilia nel settore dolciario e artigianale. La granita è uno dei simboli della nostra tradizione e oggi viene riconosciuta a livello internazionale come un prodotto d’élite. Fabio Loriano ha saputo valorizzare ingredienti straordinari come la mandorla siciliana e il miele, trasformandoli in un capolavoro di gusto. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione e dimostra come le imprese siciliane possano competere con successo sui mercati globali».

da sinistra l’assessore Edy Tamajo e Fabio Loriano