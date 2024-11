Spumanti dell’Etna ed eccellenze gastronomiche per celebrare il territorio e le etichette che meritano

Vini

La sesta edizione della rassegna tra Linguaglossa e Catania

Spumanti dell’Etna, la rassegna che celebra il territorio etneo e le eccellenze spumantistiche siciliane, torna a Catania con la sesta edizione dal 29 novembre al 1 dicembre. Per tre giorni, le migliori etichette di spumanti metodo classico del vulcano saranno protagoniste, affiancate da eccellenze gastronomiche e da rinomati chef siciliani. Obiettivo fare scoprire la ricchezza e unicità del territorio in un viaggio tra sapori, storia e tradizioni. La chiusura della manifestazione sarà al Museo & Fashion di Marella Ferrera a Catania.L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, è organizzata dall’associazione Spumanti dell’Etna in collaborazione con Scirocco e la Fondazione italiana sommelier Bibenda.

Il programma prevede oltre ai consueti banchi di assaggio, degustazioni, talk show e visite in cantina, anche performance culturali e cene stellate. «Vogliamo unire il vino alla storia e alla cultura del nostro territorio – spiega Francesco Chittari, presidente dell’associazione – Spumanti dell’Etna esalta non solo il valore economico, ma anche quello culturale dei vigneti etnei e dei produttori etnei».