Torna “Cantine aperte”: nel weekend visite, degustazioni e laboratori del gusto dall’Etna a Marsala

Festa in vigna

Ecco le cantine che partecipano all'iniziativa del Movimento Turismo del vino

Torna Cantine aperte nel weekend del 24 e 25 maggio. Anche in Sicilia sono numerose le cantine che partecipano all’iniziativa proponendo iniziative, degustazioni, visiste guidate. Le porte delle più affascinanti cantine siciliane si apriranno per svelarti un mondo di sapori autentici e tradizioni secolari, ma con un occhio di riguardo alle ultime tendenze dell’ospitalità. Cantine Aperte 2025 è il palcoscenico dove le cantine siciliane presenteranno in anteprima le esperienze uniche e innovative che ti accompagneranno durante tutto l’anno legato all’evento Cantine Aperte 2025 Sicilia.

Le cantine MTV (Movimento Turismo del Vino) Sicilia proporranno esperienze personalizzate, create su misura sugli ospiti, dalle nuove etichette da scoprire alle passeggiate tra i vigneti, alle iniziative adatte alle famiglie.

Questo weekend di maggio non sarà una semplice apertura delle cantine, ma una vera e propria anteprima nazionale delle nuove frontiere dell’accoglienza. Immagina di poter assaporare in esclusiva le wine experience che le cantine hanno ideato con passione e visione per offrirti emozioni uniche durante tutto l’anno.

I programmi delle cantine dall’Etna a Marsala

Ricchissimo il programma di Cantine Nicosia: Domenica 25 maggio 2025, dalle 11:00 al tramonto (20:00), la cantina di Trecastagni aprirà le sue porte offrendo un programma denso di esperienze per enoturisti e wine lover. Tour guidati tra vigne e palmento: (11:15-12:30 e 15:00-17:30) Sali a bordo della navetta gratuita per esplorare i suggestivi vigneti di Monte Gorna e l’antico palmento, testimone della tradizione vinicola locale. Visite guidate in cantina: (11:15-12:30 e 15:00-17:30) Degustazioni libere in cantina con ONAV Catania: (Orario continuato) Banchi d’assaggio in vigna con ONAV Etna: (Orario continuato) Immergiti nel paesaggio viticolo di Monte Gorna* e degusta gli Etna DOC delle Contrade Monte Gorna e Monte San Nicolò, presentati dai maestri assaggiatori di ONAV Etna. E ancora Slow Food Corner, Picnic Box, Pranzo “Slow” all’Osteria di Cantine Nicosia: Talk Show & Masterclass, Laboratorio del gusto dalle api al miele, musica e dj set con Antonio Vetrano.

Sull’Etna anche Firriato parteciperà a “Cantine Aperte 2025”, durante il weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio. L’azienda aprirà le porte della sua cantina di Cavanera Etnea per offrire ai visitatori esperienze enoturistiche uniche, tra cui visite guidate, degustazioni e pranzi con il vignaiolo.

Tenute Camilleri apre le porte della storica tenuta di Ciccobriglio (Ag) per un weekend di festa tra vigne, musica e vino. AperiCicco60 celebra i 60 anni della tenuta con Cantine Aperte: un evento autentico e aperto a tutti, dove non serve essere esperti di vino per divertirsi. Basta voglia di stare bene. Due giornate tra picnic all’aperto, cocktail a base di vino, passeggiate nella natura, musica dal vivo, visite guidate e momenti da condividere con amici e famiglia. Porta un telo (o acquistane uno brandizzato in loco), rilassati tra i filari, partecipa alle attività e lasciati sorprendere. Ingresso gratuito, con 1 calice omaggio per chi lascia nome ed email.

Le cantine Pellegrino organizzano “Flower Power Party”, l’appuntamento è per sabato 24 maggio, dalle ore 16:00 alle 22:00, nella suggestiva cornice di Ouverture Pellegrino, a Marsala. Una giornata all’insegna del vino, della musica e dello spirito libero degli anni ’60 e ’70, tra degustazioni, visite guidate e vinili proposti dal dj Ciccio Barbàra. Il programma

Tenuta La Favola di Noto parteciperà a Cantine Aperte 2025, con un programma che include una visita guidata, una masterclass sul Nero d’Avola e un’occasione per degustare vini. L’evento si terrà sabato 24 maggio, dalle 12:00 alle 18:00.

Le cantine siciliane di Cantine Aperte 2025:

Augustali

Assuli

Baglio di Pianetto

Cantina Chitarra

Casa Grazia

Caruso e Minini

Firriato

Duca di Salaparuta

Fazio

Feudo Disisa

Florio

Mandrarossa

Pellegrino

Principe Di Corleone

Tenute La Favola

Tenute Nicosia

