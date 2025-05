Tour gastronomico in Sicilia in 12 serate: cene a quattro mani con chef stellati e maestri pizzaioli per “pizze speciali”

l'evento gourmet

Fine dining e arte della pizza: The Sanpellegrino Table al via il 26 a Messina, poi Ragusa, Siracusa, Catania, Paermo con ospiti cuochi da tutta Italia

In una Sicilia teatro di gusto e gastronomia arriva il progetto «The Sanpellegrino Table» che unisce maestria pizzaiola e creatività stellata in un tour di 12 serate fra le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Palermo. Un format basato su una serie di collaborazioni culinarie fra chef stellati e pizzaioli professionisti con 24 professionisti coinvolti che si cimenteranno nella creazione di una «Pizza Special» con un topping ideato a regola d’arte dagli chef ospitati. All’incontro tra questi due mondi farà da supporto l’azienda Sanpellegrino coinvolta come promotore con le sue acque naturali e oligominerali Acqua Panna e S.Pellegrino. Dalla pizza alla romana alla napoletana, da quella al padellino alla pizza al taglio: ogni collaborazione porterà alla degustazione di una ricetta unica, proposta durante la serata a tutti i partecipanti e inserita all’interno di un menu degustazione elaborato dai patron secondo criteri e modalità differenti. Alla presenza di un tavolo stampa con giornalisti delle più note testate locali e nazionali e influencer di settore, ogni serata sarà raccontata non come progetto gastronomico, ma come manifesto di valori: condivisione, talento, creatività e amore per il territorio.

Il via lunedì 26 maggio a Messina

Primo appuntamento il 26 maggio da Messina dove Natale De Francesco, patron della «Boutique Pizzeria il Gattopardo» – una delle pizzerie più note e storiche di Messina insieme al suo team di pizzaioli – Riccardo Maggio e Roberto Mancuso – e lo chef Anthony Sindona ospiteranno Davide Canella, executive chef toscano una stella Michelin del ristorante «Contrada» di Castel Monastero, a Castelnuovo Berardenga (Siena). Nella stessa serata, nella pizzeria 3 Spicchi Gambero Rosso «L’Orso in Duomo” di Matteo La Spada è attesa Aurora Mazzucchelli, la chef stellata proprietaria, insieme al fratello Massimo, di Casa Mazzucchelli (Sasso Marconi).

Doppio appuntamento a Ispica e a Siracusa

Il 27 maggio a Ispica, Claudio Mauceri, nella sua «Incavò», 2 Spicchi Gambero Rosso, la pizzeria in una grotta di 400 metri di fronte al Parco Forza, ospiterà lo chef campano Ciro Sicignano del Ristorante una stella Michelin «Lorelei» e a Siracusa Friedrich Schmuck, pizzaiolo romano di origini altoatesine, della pizzeria 3 Spicchi Gambero Rosso «Piano B», uno dei templi della pizza siciliana, unirà la sua verve creativa a quella di Marco Baglieri, chef patron del «Ristorante Crocifisso» di Noto, una stella Michelin (pochi posti ancora disponibili per questo bell’incontro).

Il 28 maggio a Catania “Volù” incontra “Sapio” e Scandurra ospita lo chef Gallo

Il 28 maggio a Catania il figlio d’arte cresciuto in pizzeria Francesco Bellia di “Volù” (qui il programma) attenderà lo chef locale Alessandro Ingiulla del Ristorante «Sapio», stella Michelin conquistata a soli 25 anni mentre il maestro pizzaiolo Lele Scandurra, nella sua “L’Evoluzione” di via Quintino sella, 2 Spicchi Gambero Rosso (qui per conoscere il menu della serata), con le sue crespelle e pizze nel padellino, ospiterà invece lo chef Pierluigi Gallo del ristorante «Achilli al Parlamento» di Roma.

A Modica e ad Acireale il 29 maggio

Il 29 maggio a Modica a Convivio Food Devotion» di Salvatore Cerruto e il suo socio Gianni Occhipinti, con il pizzaiolo Luigi Lanza che accoglieranno lo chef Giuseppe Causarano del ristorante una stella Michelin «VotaVota» di Marina di Ragusa, mentre ad Acireale, il giovane Giuseppe Pavone della pizzeria “Magatama” (il locale di cucina internazionalpopolare di sushi, pizza, bistrot e drink noto per le pizze supe local dedicate al cavolo trunzo) collaborerà con lo chef Francesco Patti del ristorante Coria di Catania, una Stella Michelin.

Gli appuntamenti del gusto a Palermo e a Bagheria

Il 3 giugno a Palermo la pizzeria 3 spicchi Gambero Rosso «Ammodo» di Daniele Vaccarella collaborerà con lo chef Giuseppe Costa del ristorante una stella Michelin di Terrasini «Il Bavaglino», mentre Marco Sciarrino della pizzeria 2 Spicchi Gambero Rosso “Cagliostro” accoglierà la chef Giuliana Germiniasi del ristorante una stella Michelin «Capriccio» di Manerba del Garda.