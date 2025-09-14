Un metro e 60 e 540 chili, a Teggiano il babà dei record

Nel Salernitano

Realizzato dal maestro Manfredi con 1200 uova e 340 litri di rum

Un metro e 60 centimetri di altezza, 540 chili di peso e un diametro di 85 centimetri: sono i numeri del Babà più grande del mondo, realizzato a Teggiano, nel Salernitano. Il colossale dolce da record è stato creato dal Maestro pasticciere Domenico Manfredi ed è entrato nel Guinness dei primati. La monumentale preparazione è avvenuta in un unico stampo, senza alcun assemblaggio, nel cuore di Piazza San Cono, durante un evento patrocinato dal Comune di Teggiano e sotto l’egida della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Per la cottura del dolce è stato utilizzato un forno industriale con un cilindro in acciaio inox da 500 litri. Un’operazione tecnica di altissimo livello, che ha richiesto mesi di preparazione e studio. L’impresa, mai realizzata prima in queste proporzioni, è stata ufficialmente certificata dal notaio Giuseppina Di Novella, presente in piazza per verificare peso, misure e modalità di esecuzione, ai fini dell’inserimento nel Guinness World Records. Il babà pesava 196 chilogrammi prima di essere bagnato con 340 litri di rum, arrivando così al peso finale di 540 chili. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 1.200 uova, 80 kg di farina, 32 kg di burro e 2,5 kg di lievito. “Un progetto che sembrava impossibile – ha dichiarato Manfredi – ma che abbiamo affrontato con determinazione, competenza e passione. L’obiettivo era rendere omaggio a un simbolo della nostra tradizione dolciaria del Sud, portandolo a una dimensione senza precedenti”. Grande la partecipazione di pubblico e l’entusiasmo della comunità locale. “È una pagina di storia per Teggiano – ha detto il sindaco Michele Di Candia – che rende orgogliosi tutti noi e l’intero territorio del Vallo di Diano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA