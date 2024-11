Una cena al buio per riscoprire il “senso” del cibo e i prodotti siciliani

Catania

Il progetto di “Scialari” la rete di cooperative e produttori siciliani che ha acceso un faro sul consumo etico e sostenibile

Riportare il piacere del cibo al centro di una riflessione su quello che mangiamo eliminando il “senso” più fuorviante nel gesto quotidiano del mettersi a tavola: la vista. È l’obiettivo delle “Cene al buio” organizzate periodicamente a Catania da Scialari, un progetto di cooperativa sociale il cui obiettivo è fornire opportunità a persone che nella vita hanno avuto meno fortuna, recuperando il legame tra cibo, benessere, territorio e sostenibilità.Come fare? Un’idea che funziona è partecipare a una delle periodiche “cene al buio”, esperienza che da un lato mette in crisi le nostre certezze su quello che ingurgitiamo spesso senza rendercene conto, e dall’altro ci può avvicinare a condividere una disabilità.Seduti a tavola con commensali estranei, bendati, con posate, bicchieri e tovaglioli raggiungibili solo con il tatto e chiaramente senza lo smartphone, l’esperienza è una forma di ri-educazione alimentare condita dal divertissement.La prima “prova” è stata distinguere delle lenticchie in tre consistenze: purea, stufate e in polpetta, un “gioco” che ha messo in difficoltà più di un commensale. I conti si fanno – letteralmente – alla fine della cena con una scheda di autovalutazione in cui ognuno scrive cosa crede di aver mangiato e poi “spunta” con l’aiuto della cuoca, tutti gli errori fatti. Non senza aver evitato le forche caudine di un finto dolce, servito però senza benda, in modo da dimostrare quanto la vista possa essere ingannevole.