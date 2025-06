Unione italiana food: nel 2024 esportati 30 miliardi di piatti di pasta

I dati

All'estero anche 56 miliardi tazzine caffè. Ma pesa nodo dazi

L’Unione italiana Food esporta il 40% del totale dell’industria alimentare e le prospettive sono positive, ma resta il nodo dazi. Sono 30 miliardi di piatti di pasta, 56 miliardi di tazzine di caffè, quasi 1 miliardo di chilogrammi tra biscotti, fette biscottate, crackers e dolci come pandori, panettoni e colombe, 4 miliardi di prodotti a base di cioccolato. I dati sono stati forniti in occasione della settima assemblea annuale dell’Unione italiana Food a Pollenzo (Cuneo), all’Università di Scienze gastronomiche.L’export 2024 dei settori rappresentati dall’associazione ha sfiorato i 23 miliardi di euro (+11% in valore). Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Polonia, attratti dalla qualità e autenticità della tradizione gastronomica italiana, si confermano i principali mercati di destinazione. Mentre Asia, Nord Europa e Medio Oriente rappresentano nuove opportunità per referenze salutistiche e plant-based.Resta aperto il nodo Usa con i dazi che potrebbero frenare l’export verso il primo mercato extra-Ue. «La nostra – ha dichiarato Paolo Barilla, presidente di Uif – è un’industria che unisce tradizione e innovazione, che ha portato verso il futuro il sapere artigianale italiano e che investe in tecnologia, export, salute e sostenibilità».Il fatturato del 2024 ha avuto una crescita, toccando i 58 miliardi di euro (+2,6%) di cui 23 miliardi (il 40%) derivanti dall’export (+11,4 sul 2023).

L’Uif conta oltre 500 aziende che danno lavoro a 100mila persone e investono ogni anno 3 miliardi di euro di investimenti all’anno per innovare, migliorare e rendere più sostenibili filiere, processi e prodotti, rispondere alle esigenze del consumatore, anticipare nuove tendenze di mercato. La fotografia scattata racconta lo stato di salute di 24 categorie merceologiche e 900 marchi simbolo del Made in Italy.Il paniere di prodotti rappresentati da Unionfood è costituito da prodotti tradizionali (pasta, lievitati da ricorrenza, cioccolato, caffè, tè e infusi) restano una fetta significativa, circa il 50%, sul fatturato totale, mentre il cosiddetto tradizionale evoluto (caffè in cialde, surgelati, verdure pronte di quarta gamma, sughi e piatti pronti, nuovi prodotti dolciariì) rappresenta ormai il 30% a valore. Pesano per il 20% i cosiddetti prodotti innovativi, cibi e bevande dall’alto livello di servizio, tra cui cibi light, integratori alimentari, prodotti per particolari categorie come celiaci o diabetici.