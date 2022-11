Matteo e Gresia, i fidanzati messinesi campioni del mondo di pizza piccante e acrobatica free style (video)

Sono due messinesi i campioni mondiali (categoria cadetti) di pizza piccante e acrobatica free style durante l’ultimo campionato a Scalea in provincia di Cosenza. Si chiamano Matteo Jackson Palella e Gresia Guarnera, due fidanzati che lavorano nella pizzeria Pizzàs World a Messina. La messinese Gresia Guarnera è diventata campionessa mondiale di pizza acrobatica sbaragliando decine di concorrenti provenienti da 13 paesi e lo stesso è avvenuto per il fidanzato che ha dovuto cimentarsi con molti partecipanti di ogni parte del mondo. Grandi emozioni per il padre di Gresia Carmelo Guarnera ex campione mondiale, molto soddisfatto per lo straordinario risultato raggiunto dai due pizzaioli che ha preparato personalmente. Carmelo Guarnera recentemente a a Pavia-Voghera ha ritirato il premio come chef pizzaiolo stellato e e alla carriera e a gennaio 2023 uscirà nella nuova guida delle pizzerie Stellate a cura del grande maestro Vincenzo Varlese.

