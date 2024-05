Vino, la forza tranquilla dei vigneron dell’Etna insieme a “Piccolo è Bello”

BuonGusto

Un pomeriggio intenso con cento piccoli produttori di vino dell'Etna insieme per incontrare i winelover e far degustare i loro vini. In vetrina anche l'olio e altre piccole realtà dell'agroalimentare siciliano

Cento piccole cantine dell’Etna si ritroveranno domenica 9 giugno nel cortile dell’ex monastero dei Benedettini per proporre i loro vini ad appassionati e turisti. E’ la magia di Piccolo è Bello il format ideato dalla sommelier Agata Arancio, alla sua sesta edizione, la seconda nel prestigioso edificio settecentesco di piazza Dante a Catania. Un appuntamento che rinnova il patto fra piccoli produttori in cerca di una vetrina che possa esaltare le loro bottiglie nel mare magnum di manifestazioni dedicate al vino che gode della particolarità di essere l’unico evento dedicato al vino dell’Etna organizzato nel centro storico. «Quest’anno – ha dichiarato Agata Arancio – l’idea portante è stata quella del concetto di “estremo”. In una terra di estremi con la Sicilia, in un territorio di estremi come l’Etna abbiamo voluto ragionare su questo tema, laddove “estremo” può significare tante cose, dal clima alle tecniche di produzione, dalle difficoltà economiche che incontrano i produttori vitivinicoli, gli olivicoltori e i piccoli agricoltori in generale. Argomenti che abbiamo voluto condividere con produttori che in Italia e all’estero si ritrovano ad affrontare la stessa realtà. Per questo attraverseremo la Sicilia, le sue isole, e faremo un salto anche in Calabria. Ospiteremo tre piccoli produttori dello Champagne e dell’estremo Est, Friuli Venezia Giulia e Veneto».

Fra gli ospiti di questa sesta edizione hanno annunciato la loro presenza gli attori Aldo Baglio e Silvana Fallisi, coppia nella vita e nell’arte che da qualche anno hanno deciso di tornare a vivere a Buccheri ”piccolo” comune del Siracusano inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia.Ancora. Novità di quest’anno una sezione chiamata “Innesti” che vedrà nella settimana precedente all’evento tre serate ad hoc organizzate in enoteche e ristoranti catanesi dove i winelover potranno incontrare i produttori, e la contaminazione con altri “piccoli”, ma dell’editoria con la prima edizione del premio “Piccolo è Bello” a cura del festival Naxoslegge assegnato alla casa editrice Algra.Inoltre, nel segno dell’attenzione costante al tema della violenza di genere, “Piccolo è Bello” donerà una parte dei proventi dei biglietti alla neonata Associazione Marisa Leo, attivista, “donna del vino”, responsabile marketing e comunicazione dell’azienda Colomba Bianca uccisa lo scorso settembre dal suo ex.Porte aperte al pubblico dalle 15 di domenica 9 giugno con i vari banchi d’assaggio, di vino e food.Il programma prevede un seminario sull’olio “Eroico evo” con degustazione di olii a marchio Fioi (Federazione italiana olivicoltori indipendenti), e due masterclass, una sugli spumanti dell’Etna e un’altra sugli champagne. Le masterclass saranno guidate rispettivamente dai sommelier Aiso (Associazione italiana sommelier olio) e Fis (Fondazione italiana sommelier, guidata da Paolo Di Caro).