Vino, nella mappa italiana dei vigneti la Sicilia è regina per ettari

Vinitaly

L'isola conquista il primato con oltre 118mila ettari

È una enorme vigna grande una volta e mezzo il Molise, 693mila ettari, quella che si potrebbe mettere insieme se si raggruppassero tutti i territori italiani coltivati ad uva da vino. A fotografare l’Italia del vino è il focus Confcooperative-Censis in occasione del Vinitaly che si è aperto a Verona. Ne risulta che la regina per estensione è la Sicilia, con 118mila ettari complessivi (17,8% del totale nazionale), mentre il Veneto svetta per la produzione, con i 10,7 milioni di ettolitri (il 22,3% del totale).

Aumentando lo zoom sul territorio, Treviso è la provincia con record produttivo, mentre Cerignola (Foggia) ha il record per il vigneto più esteso. Tra il 2019 e il 2024 la Penisola ha visto un incremento del 3,4% della superficie vitata. Fra le zone altimetriche, prevale la collina, con il 55,5% sul totale della superficie agricola, mentre, a seguire, il 39,2% della superficie è localizzato in pianura e il restante 5,3 nelle zone di montagna.

Il primato regionale per estensione spetta alla Sicilia, con oltre 118mila ettari, mentre ad una netta distanza – una differenza di circa 24mila ettari – si colloca il Veneto con 95mila ettari e una quota sul totale del 14,2%. Il Mezzogiorno è anche rappresentato dalla Puglia con 93mila ettari (14,0%), mentre il Nord Est porta in dotazione la superficie dell’Emilia-Romagna con circa 50 mila ettari, preceduta nella graduatoria dalla Toscana con 53mila ettari (7,9%).