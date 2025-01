A Caltanissetta acqua non potabile da 8 giorni

Disservizi

Lo ha comunicato l’ex sindaco di Caltanissetta, oggi consigliere comunale di Avanti Così, Roberto Gambino

«Oggi è l’ottavo giorno che a Caltanissetta viene distribuita acqua non potabile. Stamattina ho appreso che sono partite da parte della Procura delle indagini, anche a seguito della denuncia che avevo presentato, sulla distribuzione idrica. Poco fa mi sono recato alla guardia di finanza per integrare la denuncia, che feci a suo tempo perché nei nostri rubinetti non arrivava acqua, con il nuovo disservizio legato alla fornitura di acqua non potabile e quindi non idonea agli usi alimentari». Lo ha comunicato l’ex sindaco di Caltanissetta, oggi consigliere comunale di Avanti Così, Roberto Gambino, annunciando di aver depositato una nuova integrazione alla sua querela di qualche settimana fa.