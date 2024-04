A Gela formazione per ispirare futuri leader della Sostenibilità

Imprenditoria&Scuola

Coinvolti gli istituti Morselli e Nautico

Presso la sede di Meic Services S.p.A. Società Benefit, due classi provenienti dagli Istituti Scolastici della città, hanno partecipato ad un momento formativo sui temi della Sostenibilità. Le classi coinvolte sono stare la 4G Mme dell’Itis Morselli accompagnata dai docenti Serina Tuso e Rocco Licata e la 4 NA Nautico dell’Iiss Majorana accompagnata dai tutor Salvatore Teresi e Gianluca Gattuso.

Agli studenti è stata offerta l’opportunità di approfondire l’argomento delle Società Benefit e di esplorare le sfide e le opportunità legate alla transizione energetica, economica e digitale.

L’ing. Oscar Coci, direttore Sostenibilità e Comunicazione dell’azienda, ha guidato la sessione formativa, dando agli studenti una visione approfondita sulle iniziative e sugli obiettivi dell’impresa nel campo della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. L’azienda ha illustrato le strategie e le tecnologie finalizzate a promuovere l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale, quali ad esempio lo Svuotamento Condotte a Zero Emissioni di Gas Nocivo in Atmosfera e la commercializzazione del Biometano ottenuto dal riciclo degli scarti agricoli.

Altro tema particolarmente sentito è stato quello relativo al Palalivatino, opera che Meic Services S.p.A. Società Benefit ha ottenuto in affido dal libero consorzio comunale di Caltanissetta per 15 anni, spendendo di propria tasca importi superiori a € 650.000,00 per operazioni di riqualifica, ristrutturazione,ammodernamento e riduzione dell’impatto, per poi restituirlo alla comunità al termine del mandato nel pieno della sua efficienza.