A Gela spunta un imponente muro greco sotto l’Orto Fontanelle

archeologia

Gli scavi preliminari rivelano resti archeologici del VI-V secolo a.C., tra mura, vasellame e segni di incendio. La scoperta apre nuovi scenari per la storia e l’urbanistica antica di Gela, mentre il Comune progetta il Palazzo della Cultura

E’ sempre più sorprendente e spettacolare quanto sta emergendo con il passare dei giorni all’Orto Fontanelle. Nell’area sottostante al municipio, nell’edificio comunale che è stato occupato prima dalle suore, poi dalla scuola musicale del Comune e per ultimo dall’oratorio della Chiesa di San Francesco, il Comune ha ottenuto anni fa un finanziamento da 6 milioni e mezzo di euro per realizzare il Palazzo della Cultura. Proprio a sinistra dell’ingresso dell’Orto Fontanelle l’attività di sorveglianza di archeologia preventiva ha consentito, ad avvio di cantiere, l’effettuazione di una importante scoperta archeologica.In quell’area sta venendo fuori un imponente muro riferibile ad un ambiente di età greca.

Gli scavi, curati dal dott. Gianluca Calà con la supervisione della Soprintendenza di Caltanissetta, hanno portato alla luce un muro lungo oltre un metro e largo 50 centimetri che si trova allineato perfettamente a quello che fa da pavimento alla pizzeria che si trova di fronte. Si stanno già avviando i confronti. L’ambiente portato alla luce era coperto con un tetto a falda che è crollato sopra una massicciata.

Accanto c’è un’area con segni evidenti di bruciature. L’ambiente crollò a seguito di un incendio? O, invece, in quell’angolo si cucinava, ipotesi probabile dato che sono stati trovati frammenti di pentole e di vasellame per cucina. Tanti i reperti affiorati nell’area già indagata tra anfore, testine fittili, una moneta, un grande vaso con radici fusolari, ostriche e piccole anforette. Imateriali sono del VI-V secolo avanti Cristo. Il muro già visibile è solo una piccola porzione, ci sono tracce che indicano chiaramente che prosegue. E lo scavo proseguirà con l’indagine su altri quadranti. La Soprintendente di Caltanissetta Daniela Vullo che è stata all’Orto Fontanelle nei giorni scorsi, ed è rimasta colpita dalla scoperta fatta, ha dato l’input per proseguire nell’indagine archeologica. E così si sta facendo. Da un semplice buco fatto nella zona ad ovest dell’ingresso di Orto Fontanelle sono emersi già livelli archeologici che inducono a fare dei saggi anche lì.