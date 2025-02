Abbandonano rifiuti lungo la Provinciale 194: 20 denunciati nel Nisseno

Ambiente

La polizia di Niscemi ha denunciato alla Procura di Gela venti persone per abbandono di rifiuti, anche speciali e pericolosi, sulla strada provinciale 194, in contrada Cosa Fredda. Le indagini, basate su registrazione fatte dagli investigatori d’intesa con i pm, hanno permesso di identificare persone che conferivano illecitamente nel sito spazzatura, pneumatici, materiale di risulta e vasche in eternit. Le investigazioni, si sottolinea in una nota della Questura di Caltanissetta, hanno «subito una battuta d’arresto dopo il clamore suscitato da una discussione in sede di Consiglio Comunale, che ha mediaticamente evidenziato il fenomeno».

