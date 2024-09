Acqua, a secco anche quattro Comuni del Nisseno. Interventi «entro le 16 di domani»

La crisi idrica

an Cataldo, Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta si aggiungono ai Comuni dell'Ennese (Gagliano Castelferrato, Agira, Calascibetta, Enna). Niente acqua anche a Raddusa (Catania)

Mancherà l’acqua fino a domani in nove Comuni della Sicilia centrale tra le province di Caltanissetta, Enna e Catania. Le forniture idriche sono sospese in 4 Comuni del Nisseno (San Cataldo, Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta), 4 di Enna (Gagliano Castelferrato, Agira, Calascibetta, Enna), e in 1 del Catanese (Raddusa). A secco anche due Consorzi di Bonifica, il Cefpas e l’Asi Mulinello. Le forniture verranno ripristinate progressivamente tra le ore 10 e le ore 16 di domani, sabato 21 settembre.