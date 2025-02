Aldo Corbo, imprenditore dal cuore d’oro: nuova donazione per la sanità siciliana

Solidarietà

Questa volta a favore della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’ASP di Caltanissetta, a cui è stato fornito un ulteriore monitor multiparametrico

L’imprenditore Aldo Corbo, fondatore dei centri dentali CORBO in Italia, continua il suo impegno nel sociale, mettendosi ancora una volta a disposizione degli ospedali. Già durante la pandemia, ha donato all’ospedale di Canicattì, sua città di residenza, monitor multiparametrici, una centrale operativa e un defibrillatore, poi utilizzato nei centri vaccinali. Successivamente, ha risposto alla chiamata dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha donato un altro monitor multiparametrico al reparto di radiologia.

Recentemente, grazie alla segnalazione di Alessandro La Marca, dipendente dell’ASP di Caltanissetta, Aldo Corbo ha scelto di proseguire il suo impegno con una nuova donazione, questa volta a favore della U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’ASP di Caltanissetta, fornendo un ulteriore monitor multiparametrico per supportare il lavoro dei medici e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Alla donazione erano presenti: il Direttore Generale Dott. S.L. Ficarra, il Direttore del Presidio P.O. Sant’Elia Dr. B. Trobia, il Direttore U.O.C. Medicina Trasfusionale Dr. Marletta, il dipendente e promotore dell’iniziativa Alessandro La Marca e l’imprenditore e donatore del monitor multiparametrico Aldo Corbo