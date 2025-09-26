Antonello Montante torna libero: la Cassazione ha accolto il ricorso, in attesa del nuovo processo d’appello

Il caso

La Cassazione accoglie il ricorso e scarcera Antonello Montante, ex presidente di Confindustria Sicilia, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione.

Montante, che si era costituito il 9 settembre nel carcere di Bollate, era stato trattenuto su ordine della Procura generale di Caltanissetta, la quale aveva avviato l’esecuzione della pena senza attendere il ricalcolo disposto dalla Suprema Corte.

La Cassazione, infatti, aveva annullato parzialmente la sentenza d’appello chiedendo un nuovo processo limitato alla revisione della pena. A presentare il ricorso era stato l’avvocato di Montante, Giuseppe Panepinto, che ha ottenuto la remissione in libertà del suo assistito in attesa del nuovo giudizio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA