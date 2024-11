Armi da guerra e droga a Gela, cinque arresti e 18 indagati nell’inchiesta “H24 Store”

L'operazione

Una mitraglietta acquistata da un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina è stata scoperta grazie alle indagini condotte dalla polizia tra giugno 2022 e gennaio 2023

Cinque misure cautelari per porto e detenzione illegale di armi a Gela, nell’operazione di polizia giudiziaria “H24 Store”, di cui tre in carcere e due ai domiciliari. Per altre diciotto persone, indagate per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, è in corso di notifica l’avviso d’interrogatorio preventivo di garanzia, secondo le recenti disposizione di legge.

La Polizia di Stato di Gela ha eseguito nelle prime ore di oggi ln’ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali ha consentito di accertare un’articolata attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti svolta a Gela, tra giugno 2022 e gennaio 2023, la disponibilità di armi e il compimento di diversi reati predatori, anche a connotazione violenta, da parte degli indagati.