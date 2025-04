Arrivati i primi “pezzi” del relitto di Gela: Il museo di Bosco Littorio prende forma

archeologia

In due casse - ma ce ne sono tante altre - gli elementi lignei della nave greca arcaica, recuperata nelle acque antistanti contrada Bulala

Con l’apertura delle prime due casse contenenti gli elementi lignei della nave greca arcaica, recuperata nelle acque antistanti contrada Bulala, a Gela, ha preso ufficialmente il via l’allestimento del «Museo dei relitti greci» di Bosco Littorio, nella città in provincia di Caltanissetta.

Un progetto che valorizzerà uno dei più importanti reperti archeologici marittimi del Mediterraneo. L’imbarcazione fu recuperata durante due campagne di scavo svolte dalla Soprintendenza di Caltanissetta, tra il 2003 e il 2008. Lo dice la Regione siciliana.

«È un traguardo storico – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – atteso da anni. Adesso, con l’imminente completamento dell’allestimento, il museo dei relitti greci si appresta a diventare un nuovo polo culturale di riferimento per la storia e l’archeologia marittima del Mediterraneo. Un plauso va certamente a tutto il personale della Soprintendenza di Caltanissetta, a vario titolo impegnato nelle operazioni di recupero e restauro del relitto, nonché di progettazione e allestimento dello spazio espositivo».

«La prossima settimana – ha spiegato la soprintendente dei Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, Daniela Vullo – avrà inizio l’allestimento museale vero e proprio. Accanto al relitto saranno esposti tutti i reperti provenienti dal mare di Gela, compresi due preziosi askos (piccoli vasi) a figure rosse. Inoltre, l’allestimento sarà arricchito da installazioni multimediali che permetteranno ai visitatori di rivivere le fasi del naufragio e la vita a bordo dell’imbarcazione».

L’imbarcazione, risalente agli inizi del V secolo a.C. e lunga circa 17 metri, conserva quasi integralmente la sua ossatura, composta dal paramezzale e dai madieri e parte del fasciame. I reperti sono stati restaurati presso il laboratorio del Mary Rose archeological services, una struttura specializzata nel restauro del legno “bagnato”, che si trova all’interno della base della Marina britannica di Portsmouth (Regno Unito), una delle realtà più avanzate in questo settore. Dopo il rientro in Italia, i resti della nave sono rimasti in deposito per anni in attesa della realizzazione della sede museale.