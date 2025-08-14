«Avviato il dissalatore di Gela»: dopo quello di Porto Empedocle, arriva il secondo annuncio

SICCITA'

Lo dice il capo della Protezione civile della Regione Salvo Cocina. L'impianto "produce" 50 litri di acqua al secondo, a regime arriverà a 100

«E siamo a due. Dopo quello di Porto Empedocle, avviato il dissalatore di Gela». L’annuncio, su Facebook, arriva dal capo della Protezione civile della Regione Siciliana Salvo Cocina. Secondo quanto scritto da Cocina, è arrivato il «giudizio di potabilità dell’Asp di Caltanissetta […] A breve, l’acqua dissalata, miscelata con quella potabilizzata dell’invaso del Ragoleto nell’impianto di Siciliacque, entrerà nella rete di Gela e a vantaggio di tutti i centri la fascia costiera».

All’inizio, l’impianto sarà in grado di dissalare 50 litri di acqua al secondo, ma quando sarà a regime produrrà fino a 100 litri di acqua al secondo. Questo quantitativo dovrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. «Pian piano, pur con mille difficoltà e ostacoli (più difficile di una complessa gara a ostacoli) si concretizza una idea ben esaminata e valutata dalla Cabina di Regia regionale già a maggio/luglio dell’anno scorso con diverse riunioni e sopralluoghi», continua Cocina.