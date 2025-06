Base Muos Usa, il sindaco di Niscemi chiede rassicurazioni alla premier Meloni

Paura in Sicilia

Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti ha inviato nelle scorse ore, una nota alla presidente del consiglio Giorgia Meloni per chiedere rassicurazioni e fare chiarezza sul coinvolgimento della base della marina militare americana, Muos di Niscemi nel conflitto bellico in Iran Su sollecitazione del comitato No muos che ha chiesto di sapere il livello di allerta. “Abbiamo scritto per manifestare la profonda preoccupazione della popolazione rispetto alla sicurezza data la presenza della base Muos a Niscemi – dice ad Italpress il sindaco Conti- abbiamo chiesto delle rassicurazioni, un incontro e soprattutto quali saranno le conseguenze per la popolazione”.