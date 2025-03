Butera, il racconto del caposquadra di Poste Italiane: “Da Trento giusto in tempo per mio figlio”

La storia

Cancilleri racconta il “regalo” di un trasferimento a casa a pochi giorni dalla nascita del suo primogenito

Quando il tempismo è tutto. È il caso di affermarlo ripercorrendo la storia di Filippo Cancilleri, neo papà della provincia di Caltanissetta. L’addetto alla logistica di Poste Italiane si definisce “un papà super fortunato” per aver avuto l’occasione di ottenere l’atteso trasferimento presso una sede di lavoro della sua Sicilia giusto pochi giorni prima della nascita del figlio Antonino, che tra poco compirà sei mesi di vita.

Per il buterese, oggi 39enne, l’esperienza in Poste Italiane inizia nel 2020 presso il centro di Barrafranca con un primo contratto a termine. Due anni dopo si aprono le porte del tempo indeterminato con sede di destinazione la provincia di Trento, più precisamente Riva Del Garda dove inizia a lavorare come portalettere per poi svolgere l’incarico di caposquadra, ruolo tutt’oggi ricoperto.

Da lì a casa, ai due estremi del Paese, ci sono ben 1.500 chilometri a separare Filippo dalla moglie Martina ma, come racconta, la distanza non frena la loro voglia di investire sulla famiglia. Così, nel frattempo la lieta notizia di una piccola vita in arrivo riempie i cuori dei futuri genitori. Papà Filippo da lontano pensa già a come riorganizzare la vita di famiglia per ritrovarsi tutti insieme sotto uno stesso tetto e vicino al nascituro, preoccupato di una distanza che avrebbe compromesso il suo impegno nella cura del piccolo.

Nel frattempo, a poche settimane dalla nascita, dall’azienda arriva un “regalo di nascita inatteso – come lo definisce Filippo -. Sapevo che era giunto il momento di fare i conti con i preparativi di una nuova impostazione familiare, ma in cuor mio sentivo che alla fine sarei riuscito a ricongiungermi alla mia famiglia e a essere a casa, nella nostra casa, per mio figlio. Così, forse con superficialità, sono rimasto fermo in attesa di un segnale che per fortuna giusto in tempo è divenuto realtà, dopo che mi è stata comunicata la disponibilità di un posto nel mio ruolo a Giarre, a meno di due ore da casa”.