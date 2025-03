Caltanissetta, acqua non potabile ogni 45 giorni. Opposizione: «Una situazione intollerabile»

Il caso

Sesto episodio in nove mesi

«Quella del 21 marzo è la sesta ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua in appena nove mesi di amministrazione Tesauro: una media di un’ordinanza ogni 45 giorni». Lo dice la consigliera comunale di Area Civica, Annalisa Petitto dopo che ieri, a Caltanissetta, il sindaco Walter Tesauro ha emanato una nuova ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, su tutto il territorio cittadino, per la presenza di trialometani.