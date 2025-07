Caltanissetta, al via il mega cantiere per la pista ciclabile. Il sindaco: «Diamo un volto nuovo alla città»

mobilità sostenibile

I lavori inizieranno il prossimo 3 luglio in via Mulè

Entrano nel vivo i lavori di realizzazione della pista ciclabile che attraverserà la città di Caltanissetta creando un collegamento tra le diverse arterie cittadine. I lavori, che interesseranno principalmente opere infrastrutturali su circa 26 Km urbani, includono il rifacimento del manto stradale e il tracciamento della pista ciclabile e saranno finanziati con un progetto europeo Next Generation nell’ambito del Pnrr dell’importo di 5 milioni di euro.

Il sindaco

“Diamo un volto diverso alla città iniziando a lavorare concretamente su infrastrutture che creano molti disagi ai cittadini e possono diventare un pericolo per il pubblico” ha commentato il sindaco Walter Tesauro durante la conferenza stampa tenuta nella sala gialla di Palazzo del Carmine alla quale hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici Calogero Adornetto, il dirigente della III Direzione – Urbanistica e Mobilità Giuseppe Dell’Utri e il direttore dei lavori Giuseppe Sciandra.

I cantieri

I lavori inizieranno giovedì 3 luglio in via Luigi Monaco dall’incrocio con via Mulè (Entrata CEFPAS) per spostarsi, martedì 8 luglio, in viale della Regione. I cantieri coinvolgeranno, ogni volta, delle specifiche e delimitate tratte urbane per evitare una congestione del traffico veicolare.

“Siamo consapevoli che questi lavori potranno creare disagi fisiologici e rallentamenti nella circolazione viaria ma i piccoli e temporanei sacrifici porteranno dei notevoli benefici sia nella mobilità lenta sia nella sicurezza e linearità del manto stradale” ha proseguito il sindaco Tesauro.

Le nuove direttive

“Per i futuri lavori da realizzare imporremo una tecnica chiamata NO DIG in modo da evitare a ogni costo scavi a cielo aperto. Il regolamento comunale per opere comportanti il suolo pubblico, difatti, prevede il rifacimento dell’intera carreggiata qualora gli scavi vengano effettuati su strade manutentate da meno di tre anni – ha spiegato l’assessore Adornetto sottolineando anche la scelta oculata nella tempistica di avvio dei lavori -. Il progetto era già pronto per essere avviato lo scorso febbraio. L’amministrazione, però, ha scelto di posticipare sia per consentire dei lavori già calendarizzati dal’Enel (che comportavano la foratura della strada) sia la chiusura delle attività scolastiche”.

“Abbiamo valutato tutte le soluzioni per ridurre al minimo i disagi dei cittadini – ha proseguito il direttore dei lavori Giuseppe Sciandra -. Purtroppo si tratta di lavori che devono essere realizzati nelle ore diurne poiché la scarificatura del manto e la successiva bitumazione con risalita in quota stradale dei tombini necessitano di macchinari che, se usati in orari notturni, potrebbero generare disturbo della quiete pubblica. Non si esclude che alcuni interventi, quali ad esempio il rifacimento della segnaletica stradale, potrebbero essere realizzati in orario notturno. Verrà comunque garantito, ove possibile, l’apertura del flusso viario in semicarreggiate”.

La rigenerazione urbana

Incluso nel progetto di rigenerazione urbana, infine, c’è anche il Parco Rosario Assunto i cui lavori sono già iniziati nelle scorse settimane e prevedono una riqualificazione dell’area. “Oltre la pista ciclabile – ha spiegato il Dirigente Giuseppe Dell’Utri – saranno realizzati bagni pubblici, un chiosco che verrà affidato a privati e una piazzola di circa 120 mq per svolgere ginnastica libera, favorire la socialità o l’organizzazione di eventi. I proventi ricavati dal comodato d’uso oneroso del chiosco saranno reinvestiti nel parco stesso per la sua manutenzione e implementazione. Le condizioni pianificate nell’idea progettuale, in sintesi, è quella di una vasta area che si autogestisce e che, con la collaborazione del privato cittadino o delle associazioni locali, può continuare a valorizzarsi o essere funzionale all’utilizzo individuale o collettivo”.

Il progetto