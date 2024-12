Caltanissetta, cercano di occultare l’hashish in una inferriata: arrestati due minorenni dalla Polizia

L'episodio in centro

Uno dei due si era allontanato da una comunità e ha fornito false generalità nella speranza di non essere riconosciuto

I poliziotti della sezione Volanti hanno tratto in arresto a Caltanissetta due minorenni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì sera l’equipaggio di una volante, transitando per Corso Vittorio Emanuele, ha notato i due minori i quali, alla vista della Polizia, hanno tentato di occultare un involucro nei pressi di un’inferriata. I giovani, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo, ignorando che il loro tentativo di occultare la droga fosse già stato notato dai poliziotti.