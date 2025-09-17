Caltanissetta con l’incubo di una nuova crisi idrica e il vescovo chiama a raccolta le autorità

l'emergenza

In alcuni quartieri niente acqua da dieci giorni

A Caltanissetta torna l’incubo della crisi idrica, con molte zone che da giorni non ricevono acqua o la vedono arrivare a singhiozzo. Per affrontare l’emergenza, il vescovo Mario Russotto ha indetto una tavola rotonda per il 19 settembre alle 17, nell’auditorium del seminario vescovile. All’incontro sono stati invitati, oltre alle autorità cittadine, il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale all’Acqua, Energia e Rifiuti, e i dirigenti di Siciliacque e Caltaqua.

Nel frattempo, il comitato delle mamme annuncia nuove proteste in piazza se la situazione non verrà risolta. La presidente del comitato, Annalisa Sferrazza, denuncia il disagio crescente delle famiglie: «I nostri politici sono sereni, ma le famiglie vivono grandi difficoltà. In via Luigi Rizzo l’acqua è arrivata l’ultima volta l’8 settembre, probabilmente a causa di una camera di manovra chiusa; in via Turati l’ultima erogazione risale al 9 settembre, mentre oggi l’acqua è arrivata con scarsa pressione e per poco tempo».

Sferrazza ha confermato la presenza del comitato alla tavola rotonda e avverte: «Non è possibile che, all’inizio della scuola, le famiglie debbano affrontare tali disagi. Se la situazione non migliorerà, organizzeremo una serie di manifestazioni in piazza. Vogliamo che i nostri figli possano andare a scuola puliti».

Anche il comitato di quartiere Gibil Gabib segnala disagi cronici, con i residenti costretti da mesi a ricorrere al servizio delle autobotti. Il presidente del comitato, Salvatore Granata, denuncia i costi esorbitanti, fino a 150 euro per una singola autobotte: «Questa non è un’emergenza improvvisa, ma una vergogna strutturale frutto di anni di silenzio, abbandono e incapacità».