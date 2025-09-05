La storia
Caltanissetta, esame di terza media con la tesina dedicata ai carabinieri: «Ci proteggono»
Una copia è stata donata al comandante provinciale Alessandro Mucci
Un’alunna di Caltanissetta, Clara Rita, nell’esame di terza media ha dedicato all’Arma dei carabinieri la propria tesina.
L’elaborato
«L’elaborato, dal titolo «I Carabinieri e la legalità», ripercorre la storia, descrive i valori, illustra i compiti e la struttura sul territorio con un originale quanto ben riuscito approccio multidisciplinare: ha potuto spaziare, infatti, dalla storia, partendo dalla nascita del corpo dei carabinieri reali con un approfondimento sulla figura del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, all’educazione civica, esponendo nel dettaglio il ruolo dell’Arma a tutela della legalità, sino alla geografia, tracciando le rotte mondiali del narcotraffico e indicando i Reparti deputati al contrasto, e alla scienza, con un focus specifico sui compiti dei Reparti investigazioni scientifiche dell’Arma» dicono i carabinieri nisseni.
Il pensiero
"Ho scelto i carabinieri come argomento della mia tesi – scrive la ragazzina nella tesina – per rendere onore a questi meravigliosi uomini che ci proteggono e alle donne grandiose che si sono messe al pari con mille difficoltà per servire la loro terra".La studentessa ha donato una copia della propria tesina alla stazione carabinieri di Caltanissetta guidata dal capitano Stefano Martorana, e insieme alla propria famiglia ha visitato gli uffici del comando provinciale di viale Regina Margherita diretti dal colonnello Alessandro Mucci.