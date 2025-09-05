Caltanissetta, esame di terza media con la tesina dedicata ai carabinieri: «Ci proteggono»

La storia

Una copia è stata donata al comandante provinciale Alessandro Mucci

Un’alunna di Caltanissetta, Clara Rita, nell’esame di terza media ha dedicato all’Arma dei carabinieri la propria tesina.

L’elaborato

«L’elaborato, dal titolo «I Carabinieri e la legalità», ripercorre la storia, descrive i valori, illustra i compiti e la struttura sul territorio con un originale quanto ben riuscito approccio multidisciplinare: ha potuto spaziare, infatti, dalla storia, partendo dalla nascita del corpo dei carabinieri reali con un approfondimento sulla figura del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, all’educazione civica, esponendo nel dettaglio il ruolo dell’Arma a tutela della legalità, sino alla geografia, tracciando le rotte mondiali del narcotraffico e indicando i Reparti deputati al contrasto, e alla scienza, con un focus specifico sui compiti dei Reparti investigazioni scientifiche dell’Arma» dicono i carabinieri nisseni.

Il pensiero