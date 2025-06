Caltanissetta, estorsione ad una persona fragile: arrestata una 47 enne, un’altra denunciata

carabinieri

Presa di mira una 36enne di Santa Caterina

Da San Cataldo a Santa Caterina, nel Nisseno, per “spillare” soldi ad una donna fragile “colpevole”, a loro dire, di aver loro danneggiato una vettura. E il sistema di estorsione che andava avanti nel tempo è andato in fumo nel momento in cui i carabinieri della Stazione di Santa Caterina sono intervenuti e hanno trovato l’estortrice con i soldi in tasca.

La storia

La vittima di 36 anni è stata presa di mira da due donne di San Cataldo che spesso si vedevano nel piccolo centro residenziale. Una presenza insolita che ha attirato l’attenzione dei carabinieri i quali hanno iniziato i pedinamenti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri le due donne di San Cataldo, una arrestata e l’altra denunciata a piede libero, nel tempo avrebbero costretto la vittima a consegnare somme di denaro in contante quale risarcimento per alcuni danni ad una macchina. Tutto questo sarebbe avvenuto in un clima di intimidazione e sopraffazione.

Il provvedimento