Caltanissetta, formati 26 operatori della Croce rossa: hanno il titolo in telecomunicazione

Formazione

Ventisei nuovi operatori di telecomunicazioni formati dalla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Gli istruttori Tlc Giovanni Francesco Maria Flores e Giuseppe Siciliano hanno avuto modo di erogare diverse ore di lezione trattando argomenti quali la normativa vigente in materia di telecomunicazioni, la teoria della propagazione, il sistema radio nazionale ordinario, antenne e cavi, sistemi radio digitali, HF/satellitari, sistemi Tlc in emergenza e reti mobili, radio localizzazione Gps e centrali operative, Tlc nelle attività di emergenza, stazioni radio e il loro utilizzo. I discenti hanno inoltre potuto mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni impegnandosi attivamente durante l’esercitazione presso la sede della Croce Rossa di Caltanissetta. I volontari hanno appreso il linguaggio tecnico utilizzato via radio, nella ricerca di una persona scomparsa, visionare come viene gestita una sala operativa durante un’attività di emergenza, raggiungendo ottimi risultati.

I volontari Cri qualificati sono Stefano Alfano, Virginia Maria Rita Cipolla, Marco Salvatore Ciresi, Giuseppe Costa, Alessio Cucuzza, Kevin Pio Di Giugno, Giuseppe Di Giulio, Emanuela Pia Dinolfo, Salvatore Favata, Giancarlo Flores, Maria Beatrice Giambra, Teresa Pia Giangreco, Filippo Giardina, Martina Giordano, Gennaro Gianfranco Isernia, Marco Lacagnina, Claudio Lucio Nunzio Lino, Pietro Francesco Malacasa, Noemi Mantione, Aurora Matina, Cristian Milanese, Angelo Milazzo, Vincenzo Mirto, Denio Narbonese, Sandro Sardo, Gabriele Scarantino.

