Caltanissetta, vendono sui social merce griffata falsa: Gdf indaga su contraffazione ed evasione fisco

l'operazione "mercato parallelo"

Sequestrati oggetti e carte prepagate. Giro d'affare di 100.000 euro

Operazione ‘Mercato parallelo’ a Caltanissetta contro il commercio abusivo online. L’indagine, condotta dai finanzieri del Comando provinciale della guardia di finanza, ha preso avvio da un ampio monitoraggio della vendita di beni a mezzo internet all’interno della provincia e si è mossa su due filoni investigativi. Il primo ha riguardato il crescente fenomeno della vendita di prodotti di abbigliamento contraffatti, spesso pubblicizzati con ‘dirette’ sui social: gli investigatori hanno individuato numerosi profili pienamente operativi, sequestrato circa mille capi contraffatti, unitamente a carte prepagate utilizzate per le transazioni con gli utenti, per un giro di affari che ammonta ad oltre 50mila euro.